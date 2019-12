Adal Ramones habla del romance entre su hija y el hijo de Ludwika Paleta

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Han pasado tres años desde que la relación entre Paola Ramones y Nicolás Haza, hijos de Adal Ramones y Ludwika Paleta respectivamente, se diera a conocer.

Poco se sabe de la breve relación entre estos dos adolescentes — de entonces 15 y 16 años de edad— pero ahora el conductor ha querido revelar pequeños detalles de ese efímero romance.

Los dos estudiaban en la preparatoria en Ontario, Canadá, en el Trinity College School in Port Hope, compartió Adal luego de ser cuestionado sobre cómo se conocieron.

“Estaban en el mismo colegio, obviamente hombres y mujeres los separan, pero no estaban en el mismo nivel escolar, entonces era más difícil y duraron muy poquito de novios”, recordó el conductor en una entrevista para el programa Ventaneando.

Según relató Ramones, fue durante un paseo familiar a la playa que descubrió que había química y atracción entre los adolescentes.

“Pues es como el ‘ah me gusta, el chavo guapo’ y él decía ‘pues la niña guapa, nuestros papás se conocen’; hubo elementos que no debieron existir, pero cuando lo veo llegar en la playa que estábamos y veo llegar a Plutarco con Nicolás, dije: ‘chin, chin, chin’”, comentó Adal.

El noviazgo de Paola y Nicolás

Los medios de comunicación informaron sobre el posible romance entre los dos adolescentes en 2016, cuando algunas fotos de ellos fueron publicadas en la cuenta Instagram de la hija de Adal Ramones.

Los rumores de un noviazgo fueron confirmados cuando la jovencita publicó una foto con la siguiente leyenda: “Mi novio 13/11/16”.

Pero debido al ruido mediático que ocasionó la relación de los jóvenes, Nicolás y Paola borraron las fotos que habían publicado.

“Ya bajaron ellos sus fotos, entonces ya mejor dejémoslo así. Yo creo que todos vivimos la ilusión, pero dar detalles no nos corresponde a los papá, esos chicos no son del medio, no van a hablar, no van a decir nada, entonces dejémoslo así”, dijo Adal Ramones en una entrevista con el programa ‘Hoy’ en 2016.

Te puede interesar: Adal Ramones habla sobre romance de su hija