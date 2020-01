El amable gesto de los duques de Sussex a una pareja en Año Nuevo

View this post on Instagram

عکاسی مگان از یک زوج : زوجی که در پارک هورت هیل مشغول پیاده روی بودن و قصد سلفی گرفتن داشتن متوجه زنی شدن که قصد کمک به اون ها رو داشت،زن و مرد ابتدا مگان رو نشناختن و مگان از اون ها پرسیده بود که آیا میخواهید من از شما عکس بگیریم؟ این زوج گفتن که از شوک ملاقات با هری و مگان یخ زده بودن و گفتند هری و مگان رفتاری فوق العاده دوستانه داشتند . ‏#megan_markle ‏#meghanmarkle ‏#meganmarkle ‏#royalfamilyi ‏#royal_family ‏#kate_middleton ‏#prince_william ‏#princewilliam ‏#katemiddleton ‏#prince_harry ‏#princeharry ‏#princessdiana ‏#princess_diana .