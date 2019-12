Angélica Rivera y José Alberto Castro celebran juntos la Navidad

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Fundidos en un abrazo y a carcajadas, así aparecen José Alberto Castro y Angélica Rivera junto a sus tres hijas en una foto que compartió Sofía, la mayor de las hermanas.

Fue en su cuenta Instagram que la joven actriz celebró la Navidad regalándonos esta bonita postal con un mensaje navideño.

“Felices fiestas de nuestra familia a la suya. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Feliz navidad, todo mi amor”, se lee junto a la imagen.

La fotografía está dando mucho qué hablar, sobre si hay reconciliación o no entre la ex pareja.

Lo cierto es que ya lo había dejado claro el productor de televisión, entre él y su ex esposa solo existe una linda amistad que perdurará toda la vida por sus hijas.

La aclaración de José Alberto Castro

En una entrevista que dio a la revista TvyNovelas, ‘El Güero’ expresó que entre su ex mujer y él solo existe un lazo de amistad y cordialidad ya que tienen tres hijas en común: Sofía, Fernanda y Regina.

“¿Es verdad que tú y Angélica Rivera pasan “tiempo en secreto”?”, preguntó la publicación.

A lo que el productor respondió entre risas: “No, para nada; nada qué ver. Se me hace hasta irresponsable que lo comenten de esa forma. Con ella tengo una linda amistad, hay una gran unión, sí, porque tenemos tres hijas en común y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida. No hay nada más que amistad, no hay ninguna otra cosa. Se me hace tonto y amarillista hacer una cosa así, pero nada tenemos que ver”, dijo.

José Alberto quiso aclarar que la relación que tiene con Angélica es solo por sus hijas

“Realmente nos llevamos como mamá y papá de tres niñas y estamos viendo cuáles son sus escuelas, su vida cotidiana, dónde están, a dónde van, a dónde se mueven…”, compartió.

“Tenemos que coincidir en determinados lugares, habrá vacaciones igual en las que podamos coincidir, pero meramente por tener un espacio de familia, no hay ninguna relación sentimental de por medio”, enfatizó.

“Angélica merece todo mi respeto, es una mujer a la que voy a querer toda la vida, como la mamá de mis hijas y hasta ahí”, dijo.