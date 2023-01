Marisa Lazo nos habla de su nuevo libro “La ambición también es dulce”

Recién lanzado su libro “La Ambición también es dulce”, la repostera, empresaria y tiburona, nos platica sobre su nueva obra.

Por Patricio Chávez Varela

Desde muy temprana edad, Marisa Lazo demostró tener un gran talento para elaborar postres, como pasteles, galletas y dulces. Además de haber estudiado psicología, esto la ayudó cuando decidió dedicarse al negocio de los postres y posteriormente escribir un libro.

“Le dediqué casi tres años de mi tiempo para que quedara algo que tuviera contenido de valor. Que cada capítulo tuviera una enseñanza tanto positiva como negativa. Pero nunca me imaginé que le gustara a gente de todas las edades. Mujeres, niñas, niños, señores, mamás , hijos, todo tipo de clientela”, comentó.

Marisa dijo estar muy ilusionada e incluso algo sorprendida qué tanta gente lo haya adquirido.

“Hace un par de días recibí un mensaje de amigos empresarios con diferentes puntos de vista. Un amigo hombre me contó que ya va a la mitad y me confesó que jamás se había dado cuenta de las ventajas y privilegio que tienen los hombres en en el mundo empresarial, y que ahora será más consciente de involucrar mucho más a las mujeres de su empresa”

Uno de los capítulos principales de “La Ambición también es dulce” trata de regar semillas, es decir, de crear conciencia sobre qué aspectos de nuestras vidas, negativos o positivos, queremos darle importancia, tiempo y atención.

“Yo soy una persona muy espiritual. Cuando pensé en el título de los capítulos, quise recordar que mi parte espiritual es algo que me ha ayudado muchísimo para ser la líder que soy. Ahorita por ejemplo sé que en lo que tengo que trabajar es en la paciencia. Por que últimamente me he prendido muy rápido en las juntas entonces tengo que checar conmigo y regar mis semillas de paciencia”

El ser un líder no significa que no puedas estar separado de tus emociones ni ser un persona apasionada. Marisa de hecho menciona que el trabajar y entender estas cosas son los que hacen un buen líder y un mejor empresario.

“Una de las principales cosas para el cambio y para lo que sirven las emociones es descubrir nuestros retos y darnos cuenta que queremos trabajar en ellos porque tal vez sea algo que nos cuesta y que afecta nuestra vida. No sirve de nada ser un gruñón o el que hace caras y no reconoce el éxito de nadie ni tampoco el nuestro” agregó Marisa Lazo.

El siguiente capítulo del libro habla de los hábitos, la consistencia de crear uno y como se necesita regarlo para que este se mantenga y brote frutos, gracias al esfuerzo que solo nosotros podemos otorgarle.

“Estamos todo el día bombardeados de información, desde el momento en que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. La foto, la noticia, el grupo de WhatsApp, miles de cosas. Ya no tenemos tiempo para nosotros porque nuestro cerebro está conectado y estimulado 24/7. Lo único que causan todas estas distracciones es alejarnos de nosotros mismos y de nuestro centro.”

Marisa también menciona que en el libro nos encontramos con muchas preguntas y cuestionamientos para hacer al lector reflexionar si en realidad tiene la vida que tiene o le ha sido impuesto este pensamiento a través de redes sociales.

P: ¿Por qué crees importante que hombres en altas posiciones de poder lean este libro?

R: Es importante por varias razones, la primera porque los va a sensibilizar. Líderes, abogados, empresarios, líderes de cámaras de comercio, todos ellos se han acercado conmigo a preguntarme cómo colocar mejor a mujeres en sus empresas y yo les digo ‘lean mi libro’.

“Es importante que lo lean porque en este mundo las mujeres necesitamos aliados, aliados que de verdad apoyen, y abracen el éxito de las mujeres pero que también lo impulsen y lo rieguen, como las semillas”.

Te puede interesar: LAS CARAS DEL EMPRENDIMIENTO: DANIELA, JIMENA Y LUCÍA