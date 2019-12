Claudia Álvarez en la recta final de su embarazo

View this post on Instagram

Buenoooos días!!! Ahora siiiii ya comencé con los estragos de la última etapa de embarazo… Amanezco con manos y patitas hinchadas, las yemas de los dedos de la mano dormidas desde hace 4 días, agruras a mil, durmiendo mal, ya cada día siento mas cerca el nacimiento de Kira y me llena de mil sentimientos y preguntas por lo que estoy a punto de vivir qué se será lo más hermoso que voy a experimentar en la vida!! Cuéntenme su experiencia en q semana del embarazo nació su baby? Como se sintieron? Fué cómo lo imaginaron? Los leeo!!! Foto de @milky_foto @sandrakai_foto #Pregnant #38weekspregnant #Decaf #BabyRovzAlvarez #KiraRovzar