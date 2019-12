Cristian Castro confiesa romance con Thalía y por qué se peleó con Luismi

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

La última entrevista que ofreció Cristian Castro ha dado la vuelta al mundo, ¿la razón? Reveló un romance que tuvo con Thalía y explicó el motivo por el que se peleó con Luis Miguel.

Fue ahí, durante el programa televisivo argentino PH: Podemos Hablar, que el hijo de Verónica Castro dio a conocer que tuvo un romance fugaz con la cantante Thalía y aunque no llegó al noviazgo sí “sentimos cosas bonitas”, expresó.

“Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo”, compartió el intérprete de ‘No podrás’, quien tras esta declaración fue cuestionado sobre los detalles del romance, mismos en los que no quiso ahondar.

“Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas”, dijo.

“Lo único que quiero es que no se entere su marido”, declaración que provocó la risa de los presentes.

Pero no se quedó ahí, Cristian Castro quiso confirmar que sí, se ha peleado con Luis Miguel por una mujer, específicamente por Daisy Fuentes, con quien estuvo relacionado sentimentalmente el ‘Sol’ de México.

“Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer. Son secretos con los que debería escribir un libro”, confirmó el llamado ‘Gallito feliz’.

Además, Cristian Castro aseguró que la amistad entre él y Luis Miguel se terminó gracias al carácter de Gallego Basteri.

“Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad (…) Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, compartió.

Respecto a por qué sigue distanciado con Luis Miguel y si existe una posible reconciliación entre los dos, Castro enfatizó: “No somos amigos porque él no ha querido. Yo solamente quiero tener nuevamente mi amistad con él, que no se tome tan a pecho lo de esta mujer porque fue una coincidencia. Él se enamoró a morir de ella, pero no por eso deja de ser una coincidencia. Él piensa que lo mío fue a propósito, pero no es así”.

