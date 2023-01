EXCLUSIVA El tenista Carlos Alcaraz sobre el Abierto Mexicano de Tenis

Entrevistamos al tenista español Carlos Alcaraz número 2 del mundo, previo al Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco.

Por Marimar Barrientos

EN EXCLUSIVA CARLOS ALCARAZ

Cuando llegaste al Abierto Mexicano de Tenis por primera vez, con 17 años, estabas cerca de meterte al top 100 en el ranking de la ATP. Ahora, con 19, encabezas este listado. ¿Cómo se siente el Carlos de hoy de cara a Acapulco, comparado con el joven que llegó en 2021?

C: Soy el mismo Carlos, pero he mejorado como tenista, he cambiado físicamente y he logrado grandes resultados en muy poco tiempo. He tenido una evolución rápida, pero todavía estoy en el inicio de mi carrera. Me queda mucho por hacer y aprender.

¿Qué impresión te ha dejado México y su gente y qué expectativas tienes para el torneo?

C: Muy buena. México es un lugar especial con un público entregado que te hace sentir el apoyo en todo momento. Tengo muchísimas ganas de volver a jugar frente a ellos esta temporada. ¡Y me encanta la comida mexicana!

Te has convertido en un ídolo para la juventud de todo el mundo, pero sobre todo en países de habla hispana. ¿Cómo llevas la responsabilidad de saber que hay tantos chicos que siguen cada paso que das?

Más que una responsabilidad es un privilegio, pero lo llevo con naturalidad. Creo que lo más importante es no perder la esencia, ni dentro de la pista ni tampoco fuera de ella.

Lo conseguido en Nueva York es sólo el principio y estamos seguros de que levantarás todos los trofeos importantes muy pronto, pero ¿hay algún torneo en particular que te haga ilusión ganar este año?

C: Todos los torneos que jugaré tienen algo especial, pero el objetivo es poder hacer una gran temporada. Mi mentalidad sigue siendo la misma: dar el 100% en cada evento que dispute para intentar llegar lo más lejos posible.

¿Cómo es la relación fuera de las pistas con los otros jóvenes en el circuito: Casper, Stefanos, ‘Sascha’…?

C: Es muy buena. Al final, nos vemos durante muchísimas semanas del año por todo el mundo y compartimos muchísimos momentos juntos. Nos llevamos bien, aunque estemos compitiendo por los mismos objetivos.

Tú estás primero y Rafa segundo; Pablo está decimotercero. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se está haciendo bien en España para tener resultados como estos?

Somos un país que tiene una gran tradición tenística desde hace mucho tiempo, con grandes campeones que lo han ganado todo. Creo que eso hace que los niños quieran jugar, elegir una raqueta por encima de otros deportes. Y el trabajo que se hace en el tenis base es muy bueno, y fundamental para que aparezcan grandes jugadores.

Cuando tienes unos días libres y vuelves a casa, lejos del ruido y los reflectores, ¿qué haces para relajarte?

C: Cuando vuelvo a El Palmar me gusta hacer las cosas normales de un chico de mi edad: estar con mis amigos, jugar al golf, salir a cenar…

Para aquellos que practican tenis a nivel recreativo y quieren mejorar su rendimiento, ¿cuál es el primer consejo que les darías?

Que se diviertan y lo pasen bien jugando. Eso es lo más importante de todo, y el único consejo que yo daría.