No se renueva el contrato: Messi dice adiós al Barca

Messi dice adiós Barça: el d10s quiso renovar contrato y llegó a un acuerdo con el fútbol club Barcelona; sin embargo, obstáculos económicos y normas de LaLiga se lo impidieron a él y al club.

El mejor jugador del mundo está libre y, hasta ahora, no sabemos qué le deparará el destino.

El fin de una era, pues el rosarino le dice adiós al club de su vida.

El Barça había sido goleado por Bayern Munich y el delantero no se pronunció al respecto. Lo que se supo tiempo después fue que el argentino le dijo al club que quería irse. Sin embargo, su contrato no había llegado a su fin y para hacerlo tenía que pagar una multa millonaria.

En una entrevista, Messi confesó que en realidad no quería irse. Su vida profesional y personal era en la ciudad catalana y el Barcelona el club de su vida.

Lionel disputó su primer partido con el primer equipo en 2003 y en dicha entrevista aclaró que conoció el futbol ahí y que se quería despedir ahí mismo.

El astro argentino logró 35 títulos con el club; más que Andrés Iniesta o Carles Puyol, otros importantes iconos de la familia catalana.

El culer ganó 10 ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions, 3 mundiales de clubes, 3 supercopas de Europa y 8 supercopas de España.

Emociones y muchos, muchísimos, sentimientos encontrados.

El mundo entero se conmocionó con la inesperada noticia, pues se corrió el rumor que la llegada del Kun Agüero fue por petición del capitán del equipo.

