Detienen a Joaquín Phoenix en Washington

Este viernes, Joaquín Phoenix fue arrestado en las escalinatas del Capitolio de Washington D.C. mientras protestaba contra el cambio climático.

El actor acompañado de alrededor de más de 20 personas miembros de la organización Oil Change International para apoyar el movimiento por la crisis climática.

Según reportan medios como The Washington Post y TMZ, Joaquín fue tomado en custodia por la policía local. A través de Twitter de seguidores del actor compartieron el momento de la detención.

Joaquin Phoenix being led away at the capitol steps by the police at The Fire Drill Friday Protest today pic.twitter.com/oPkV5LWeA2

— Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020