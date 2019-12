El espectacular regalo que Kris Jenner le hizo a Stormi

Por Bang Showbiz @CARASmexico

El primer regalo de Navidad que ha recibido la pequeña Stormi hace justicia a la tradición familiar de no reparar en gastos cuando se trata de agasajar a los seres queridos, pero este en concreto cuenta además con un importante valor sentimental.

Su abuela Kris Jenner ha encargado una réplica exacta de la casita de juguete que su hija Kylie Jenner tenía a esa edad y que cuenta incluso con los mismos muebles.

Eso sí, tratándose del clan Kardashian, no podía tratarse de una de esas construcciones de plástico que se ensamblan en un par de horas.

En realidad, la ‘casita’ en cuestión cuenta con un pequeño porche, una terraza, un timbre con sonido de verdad y un ‘loft’.

Para hacerse una idea de sus proporciones, basta con decir que tanto Kylie como Kris pueden ponerse de pie en su interior y moverse a un mismo tiempo por el primer piso con soltura.

“Me recuerda a cuando tú eras también una niña pequeña”, le ha explicado Kris a su hija, que ya es toda una exitosa mujer de negocios de 22 años, en un video que esta última ha publicado en su canal de YouTube.

“Te quiero muchísimo, y quiero que puedas crear esos mismos recuerdos con tu propia hija”, dice Kris Jenner.

El nuevo rincón de juegos de Stormi, la única hija que Kylie tiene con su ex Travis Scott, hace gala de un estilo más tradicional que la extravagante casita de madera que sus primos Mason, Penelope y Reign -hijos de Kourtney Kardashian- tienen en el jardín de su casa y que les construyó su padre Scott Disick como parte de su último reality sobre reformas titulado ‘Flip It Like Disick’.