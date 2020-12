10 errores históricos de la temporada 4 de The Crown

Aunque ‘The Crown’ narra varios episodios relacionados con la Corona británica, varios de estos momentos son situaciones que no sucedieron.

La cuarta temporada de ‘The Crown’ está siendo la más polémica. La llegada de Margaret Thatcher y de Diana de Gales apuntaba a ser la que sacase a la luz los momentos más incómodos de la realeza británica. Dicha previsión se ha cumplido y la Corona está sumamente molesta con el retrato de la relación entre el príncipe Carlos y Lady Di, pues considera que cuenta con “peligrosos errores históricos”.

Ahora bien, ¿cuánto de verdad y cuánto de ficción hay en The Crown? Oficialmente, según consta en los créditos finales de la serie creada por Peter Morgan, la ficción está inspirada en la obra de teatro ‘The Audience’, centrada en las reuniones entre la jefa del Estado británico y sus primeros ministros, y no en la vida real de la familia real.

Aunque ‘The Crown’ narra varios episodios relacionados con la Corona británica, varios de estos momentos son situaciones que no sucedieron y son licencias artísticas propias de una producción de ficción, como ya sucedió con ‘La reina’, la película de Stephen Daldry, escrita por Peter Morgan, y considerada piedra fundacional de la serie de Netflix.

A pesar que las tres temporadas anteriores también tuvieron varias licencias artísticas, con sus consecuentes errores cronológicos, la cuarta temporada ha sido la que más ha llamado la atención en este aspecto. Estos son 10 de los errores históricos o inexactitudes más destacables de la 4ª temporada de The Crown.

1.- LA MUERTE DE LORD MOUNTBATTEN

En el primer episodio de la temporada, ‘Bastón de Oro’, es cuando se produce el asesinato de lord Mountbatten a manos del IRA. La serie muestra cómo la relación entre el príncipe Carlos y su tío abuelo no pasaba por su mejor momento, pues el conde de Battenberg buscaba que su sobrino-nieto sentase la cabeza, enviándole una carta antes de su muerte.

Realmente, no consta que, en ese momento, hubiera habido un conflicto entre Mountbatten y Carlos, tampoco que el conde hubiera enviado una misiva horas antes de su fallecimiento. Otro error es sobre su muerte. En el episodio se da a entender que falleció en la explosión en su embarcación. En verdad, Luis fue rescatado con vida, pero murió poco después, antes de llegar a tierra, debido a la gravedad de sus heridas.

2.- EL INICIO DE LA GUERRA DE LAS MALVINAS

Para añadirle presión a la situación de Thatcher, la serie hizo coincidir en el tiempo la desaparición de su hijo Mark en el rally París-Dakar con el inicio de la Guerra de las Malvinas, insinuando que el conflicto bélico fue consecuencia de la presión derivada de dicha desaparición.

En realidad, lo sucedido con su vástago comenzó el 9 de enero de 1982, mientras que la Guerra de las Malvinas no comenzó hasta el 2 de abril del mismo año, casi tres meses después.

3.- LA FOTO DE AUSTRALIA

Diana de Gales hizo historia al ser la primera componente de la Casa Real en llevar a su hijo en su gira de 45 días por Australia, en la que acompañó a su marido. Uno de los momentos más emblemáticos es la famosa foto del matrimonio con el pequeño William en una alfombra en un jardín.

Aunque dicha instantánea se produjo en la Casa del Gobierno de Auckland el 23 de abril de 1983, Peter Morgan optó por situar la imagen durante un breve desvío que realiza la pareja en Woomargama, Nueva Gales del Sur, lugar donde Guillermo estaba siendo cuidado.

4.- UNA JUBILACIÓN APLAZADA

Martin Charteris es considerado uno de los secretarios favoritos de la Reina y uno de los que logró su plena confianza. Sin embargo, Charteris se jubiló en 1977, mientras que las tramas de la cuarta temporada están situadas entre 1979 y 1990, lo que significa que, en ‘The Crown’, a Charteris le retrasaron varios años el retirarse.

5.- LA FRICCIÓN ENTRE ISABEL II Y THATCHER

Que Isabel II y Margaret Thatcher no se llevaron bien es un secreto a voces. Dos mujeres de carácter con formas muy diferentes de entender el liderazgo, algo que retrata con bastante certeza ‘The Crown’. Sin embargo, en el octavo episodio, ’48 contra 1′, la serie muestra que la propia monarca ordena filtrar a la prensa su desacuerdo con la Primera Ministra.

Aunque The Sunday Times apuntó directamente a la Casa Real sobre dicha fricción, lo cierto es que el Palacio de Buckingham siempre ha negado ser fuente de la noticia. Es más, incluso Robert Hardman, biógrafo oficial de Thatcher, rechaza que la Reina cometiera tal imprudencia y que esta irresponsabilidad llevase a la renuncia de Michael Shea, secretario de prensa de Isabel II y posteriormente célebre autor de thrillers de misterio.

6.- LAS CRÍTICAS DE LA PRINCESA MARGARITA

Desde que el compromiso de Carlos con Diana se hace público, la princesa Margarita, hermana de la Reina, muestra su recelo en el enlace y lo hace públicamente, al comentarlo en comidas y reuniones familiares. El personaje de Helena Bonham Carter no duda en declarar que ese matrimonio va a ser infeliz, pues Carlos ama a Camila Parker Bowles.

Pese que Margarita acierta de pleno, lo cierto es que en la vida real no consta que la hermana de Isabel II dijese tales cosas. La condesa de Snowdon tuvo una relación cordial con Diana de Gales que se agrió posteriormente.

7.- LA RELACIÓN DE CARLOS CON CAMILA

Este presunto error histórico es más polémico. Siguiendo la historia oficial (dicho de otro modo, la versión de Carlos), el príncipe de Gales retomó su aventura con Camila Parker Bowles, actual duquesa de Cornualles, en 1986, tras haberse deteriorado su matrimonio con Lady Di.

La serie muestra que Carlos, en verdad, mantuvo un idilio con Parker Bowles desde antes de conocer a Diana y que esta relación continuó paralelamente con su compromiso y posterior matrimonio. De esta manera, Peter Morgan sigue lo declarado por Lady Di para el libro que escribió Andrew Morton sobre su vida en 1992, lo que lleva a la incógnita sobre qué versión es la más veraz.

8.- LA CONVERSACIÓN CON EL INTRUSO

El quinto episodio de la cuarta temporada, ‘Fagan’, habla sobre cómo este pintor y decorador en paro allanó en dos ocasiones el Palacio de Buckingham, llegando a introducirse en la alcoba de la Reina, a la que despertó. En ‘The Crown’, antes de que el intruso sea detenido, tiene una conversación política con la monarca sobre la gestión del gobierno de Thatcher.

Los informes policiales dijeron que, efectivamente, Fagan se sentó en el borde de la cama de Isabel II. No obstante, Fagan declaró en 2012 a The Independent que la Reina, en cuanto se despertó, huyó de sus aposentos y pidió auxilio a alguien del servicio. Tanto en una versión como en otra, no consta que ambos mantuvieran una conversación.

9.- EL MUSICAL DE DIANA

Aunque parezca increíble, el baile de ‘Uptown Girl’ de Diana de Gales es completamente real. El regalo que le ofreció Lady Di a su esposo fue tan auténtico como el rechazo que mostró Carlos en el episodio.

Sin embargo, no consta que la princesa cantase ‘All I Ask of You’, del musical ‘El fantasma de la ópera’, como regalo al heredero de la Corona. Sí es cierto que le regaló un VHS de la obra, pero no está demostrado que ella cantase.

10.- EL GAZAPO CORREGIDO

A inicios de este año, se filtró una foto del rodaje de la cuarta temporada, en la que aparecía que un cartel anunciando la presencia de la reina Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo, en la Royal Variety Performance de 1984, un show de variedades que organiza la BBC y a la que han acudido varios miembros de la familia real.

Sin embargo, la reina y su esposo no acudieron a la gala de 1984, siendo representados por la Reina Madre y los príncipes de Gales. Un error subsanado, pues en la cuarta temporada, la secuencia correspondiente a este espectáculo no aparece.

Por Europa Press @CARASmexico