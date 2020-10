The Crown es una de las series que ha atrapado a miles de espectadores. La producción de Netflix narra la historia de la familia real inglesa en diferentes periodos de tiempo, comenzando en la década de 1940 y principios de los 50, con el matrimonio y los problemas de la reina Isabel y el príncipe Felipe.

En ella nos envolvemos en las pugnas políticas y la vida romántica de la monarca británica en la segunda mitad del siglo 20.

En noviembre de 2020 esperamos la cuarta temporada, la cual trae mucho que contrar así como la esperada aparición de la princesa Diana.

Hacemos un repaso de esta emocionante serie con 15 datos curiosos sobre The Crown que tal vez no sabías

1. Es una de las series de televisión más caras jamás realizadas. Cada episodio tiene un presupuesto de 5 millones de libras esterlinas (casi 6.5 millones de dólares). Cuando se pensó en ella ya había sido encargado para dos temporadas, con la intención de cuatro más, incluso antes de que se completara el primer episodio, o cualquier episodio emitido.

2. Casualmente, el tío de Helena Bonham Carter, Mark Bonham-Carter, salió por un corto periodo con la princesa Margarita, el mismo personaje que Helena encarna en la temporada 3 de la serie.

3. La icónica puerta negra del número 10 de Downing Street tuvo que hacerse más grande en escala para que John Lithgow, quien mide 6.4 pies (1.94 metros) de altura, no pareciera significativamente más grande que el Sir Winston Churchill de la vida real, quien, en esta etapa, era alrededor de 5.6 (1.70 metros) de altura.

4. La reina Isabel II tiene ojos azules, como su primera intérprete Claire Foy. Después de que Olivia Colman fuera elegida como la reina, la probaron con lentes de contacto azules sobre sus ojos marrones, pero se decidió que afectaría negativamente su actuación. También se probó el cambio de color de ojos en la postproducción, pero, según los productores, “no se sentía como ella”, así que finalmente se decidió aceptar el error de continuidad.

5. Este programa es el segundo proyecto más caro de Netflix, presupuestado en aproximadamente 100 millones de libras esterlinas (129 millones de dólares) justo detrás de The Get Down (2016), que costó alrededor de 120 millones de libras esterlinas (casi 155 millones de dólares).

6. Helen Mirren, quien interpretó a Isabel II en The Queen (2006), descartó las especulaciones de que sucedería a Olivia Colman después del próximo salto de la serie, al decir: “Creo que es más interesante cuando ves otros rostros y se convierte en una imagen más interesante que si alguien regresara”.

7. John Lithgow (Sir Winston Churchill) es el único actor estadounidense que interpreta a un personaje británico en la serie.

8. La princesa Eugenia, nieta de la reina Isabel, se ha declarado fan de la serie.

9. Vanessa Kirby, quien interpreta a la princesa Margarita, no fuma en la vida real. Así que durante la producción, los cigarrillos que fumó estaban hechos a base de de hierbas.

10. Claire Foy estaba amamantando a su bebé recién nacido durante la producción de la primera temporada. Cuando leyó el guión por primera vez ya estaba embarazada de cinco meses, y en ese entonces aseguró nunca soñó que tendría la oportunidad de conseguir un papel principal.

11. El vestido de coronación de la reina usado en la serie es una réplica que originalmente fue encargada y fabricada por Harrods para un escaparate de celebración en 2012 para el jubileo de la monarca. El vestido fue hecho y es propiedad de Angels Costumes, de quienes contrataron muchos de los trajes para la serie. A pesar de haber estado hecho para la talla de un maniquí, Claire Foy se ajustó perfectamente al vestido y fue la primera persona en usarlo.

12. Olivia Colman y Helena Bonham Carter, quienes asumieron los papeles de la reina Isabel II y la princesa Margarita, respectivamente, en la tercera temporada, anteriormente interpretaron a la Reina Madre. Colman en Hyde Park on Hudson (2012) y Carter en The King’s Speech (2010).

13. A pesar de su talento, cuando Gillian Anderson fue elegida para interpretar a Margaret Thatcher, muchos fanáticos argumentaron que era demasiado sexy para el papel.

14. El entrenador de dialectos William Conacher, quien enseñó a Dame Helen Mirren por su papel de la reina Isabel II, ganadora del premio Tony, en la obra de Peter Morgan de 2013 The Audience, tuvo un desafío peculiar para Claire Foy y Matt Smith y su pronunciación de términos tan simples como “thank you” y ”was” (“gracias” y “fue”).

15. La actriz Elizabeth Debicki es la encargada de dar vida a la princesa Diana en la época cuando se hizo esposa del príncipe Carlos. Además del parecido que guardan ambas, también tienen la similitud al considerarse dos mujeres altas. Mientras Lady Di medía 1.78 metros, la actriz nacida en Francia mide 1.90 metros.

¿Qué te parecieron estos 15 datos curiosos sobre The Crown? ¿Cuántos te sabías?