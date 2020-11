20 cosas que (quizás) no sabías de ‘Matrix’

Ahora que Netflix sumó en su catálogo las películas de ‘Matrix’ y además ya se confirmó la cuarta entrega de la saga, te presentamos algunos datos de esta cinta.

La película que revolucionó el género de la ciencia ficción llegó a los cines el 31 de marzo de 1999. Ese día, el público conoció a Neo y el mundo virtual en el que vive una sociedad dominada por las máquinas. Las hermanas Wachowski hicieron historia con una película que ya es considerada un clásico del cine.

A lo largo de estas dos décadas, la trilogía creada por las Wachowski ha sido una de las principales referencias para la ciencia ficción actual. Convertida en un icono pop, su estética minimalista la ha hecho perfectamente reconocible para varias generaciones: ropa de cuero y gafas de sol.

Ver píldoras rojas y azules, como también letras, símbolos y números de color verde evocan a una saga ya mítica.

Ahora que ya se confirmó que para el 2021 habrá una cuarta película de Matrix, presentamos 20 curiosidades que, quizás, no sabías de la saga.

1. EL ORIGEN DE MATRIX

El término “Matrix” está atribuido al autor William Gibson, que llegó a declarar que las hermanas Wachowski “le robaron” la expresión de su novela ‘Neuromante’, un clásico de la ciencia ficción. Parece que la cosa era anecdótica, puesto que Gibson siempre ha dicho ser “fan” de la franquicia.

2. WILL SMITH IBA A SER NEO

Will Smith reveló en su cuenta de YouTube que estuvo a punto de convertirse en Neo pero que no entendió el guion y cuando se reunió con las directoras, no llegaron a entenderse. Con lo cual, rechazó el papel para protagonizar ‘Wild Wild West’. Smith también confesó que el papel de Morfeo estaba pensado para Val Kilmer.

3. JOHNNY DEPP, EL FAVORITO DE LAS DIRECTORAS

El compositor de la banda sonora de ‘Matrix’, Don Davis, declaró que Johnny Depp fue la primera opción de las hermanas Wachowski para el papel de Neo. Por otro lado, Warner quería a Brad Pitt o Leonardo DiCaprio. Entre los candidatos también se barajaron nombres como los de Ewan McGregor y David Duchovny.

4. SAMUEL L. JACKSON, EL OTRO MORFEO

Además de Val Kilmer, Samuel L. Jackson fue otro candidato a ser Morfeo. Antes de que Laurence Fishburne se hiciese con el papel, actores como Russell Crowe o Gary Oldman también hicieron una prueba para la cinta.

5. SANDRA BULLOCK, DE NEO A TRINITY

El caso de Sandra Bullock es interesante. Debido a que los productores no encontraban al actor ideal para Neo, pensaron convertirlo en una mujer y tuvieron un nombre en mente, el de la actriz de ‘Gravity’. Desafortunadamente, Bullock no quiso, como tampoco aceptó ser Trinity, puesto que, después, le propusieron ese papel. Una decisión de la cual se lamentó, pese a que hubiera supuesto el reencuentro de los protagonistas de ‘Speed’.

6. EL AGENTE SMITH IBA A SER FRANCÉS

Antes de que Hugo Weaving se convirtiese en el agente Smith, el actor francés Jean Reno fue considerado para el papel del icónico villano.

7. LOS DOLORES DE KEANU REEVES

Un poco antes de empezar a rodar, Keanu Reeves fue operado de una fusión de dos niveles en su columna cervical y estuvo en proceso de recuperación durante toda la producción. Esto explicaría los movimientos rígidos en la parte superior del cuerpo en la película, sobre todo cuando giraba la cabeza.

8. EL CÓDIGO DE MATRIX

El código de ‘Matrix’ fue diseñado por Simon Whiteley, que no apareció en los créditos de la película, está personalizado e incluye caracteres del japonés, así como también letras occidentales y números. El color de la fuente, verde brillante, es un homenaje a los monitores monocromáticos de los antiguos ordenadores.

9. TRIBUTO A GHOST IN THE SHELL

Aunque los colores verdes del código de ‘Matrix’ era un homenaje a los antiguos ordenadores monocromáticos, también era un tributo a la cinta de animación ‘Ghost in the Shell’ (1995), que fue una inspiración clara para las Wachowski a la hora de crear el universo de ‘Matrix’.

10. ESCENAS DE RIESGO

Realmente Keanu Reeves salió e intentó trepar en la escena de la oficina, cuando está hablando por teléfono con Morfeo.

11. INSPIRÁNDOSE EN LA MITOLOGÍA GRIEGA

Las Wachowski utilizaron la mitología griega para construir su historia. De hecho, Morfeo tiene el nombre del dios de los sueños.

12. UN PROTAGONISTA MUY PREGUNTÓN

Durante las dos primeras partes de la película, Neo hace más de 40 preguntas, la mitad de sus líneas de diálogo son interrogante. No es para menos, pasar de una realidad virtual (que creía era la de verdad) a otra muy diferente, hace que haya muchas cuestiones y dudas que resolver.

13. UN GUIÑO A BRUCE LEE

Antes de pelear con Morfeo en sus sesiones de entrenamiento, Neo se rasca la nariz. Esto es un tributo a Bruce Lee, puesto que era su sello distintivo, lo hacía justo antes de cada pelea.

14. EL SIGNIFICADO DE LAS GAFAS

Prácticamente todos los personajes llevan gafas de sol. No obstante, hay una ligera diferencia en cada uno. Los papeles de los buenos, o sea, Neo, Trinity o Morfeo, tienen gafas de sol redondeadas, mientras que los villanos, como el agente Smith, las tienen cuadradas.

15. SIMULACIÓN E HIPERREALIDAD

El libro que tiene Neo en la película es un ensayo del filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard llamado ‘Cultura y Simulacro’, en el que habla sobre conceptos posmodernos sobre la simulación y la hiperrealidad. Las hermanas Wachowski obligaron a todo el reparto a leerse en el ensayo. De hecho, una de las frases del libro aparece en la película: “Bienvenido al desierto de lo real”.

16. REUTILIZANDO DECORADO

Los tejados, edificios y otros conjuntos exteriores se reutilizaron del rodaje de la película ‘Dark City’, dirigida por Alex Proyas. De hecho, la escena en la que Trinity escapa de los agentes, fue gradaba en el mismo set.

17. AGENTE SMITH, AÑOS 50

Para su interpretación del agente Smith, Hugo Weaving declaró que se inspiró en los presentadores de los informativos que se emitían en los años 50. Laurence Fishburne lo comparó con el periodista Walker Cronkite.

18. RODADA EN CHICAGO

‘Matrix’ no está ambientada en ningún lugar real, pero las escenas de exteriores, muchas de ellas se rodaron en Chicago, la ciudad natal de las hermanas Wachowski. Sin embargo la cuarta entrega se está rodando en San Francisco, California.

‘Matrix 4’ filming in downtown SF pic.twitter.com/ikgBh9Bkis — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) February 15, 2020

19. LAS GALLETAS DEL ORÁCULO

En el lenguaje informático, una “cookie” es un dato. Con lo cual, cuando el Oráculo le ofrece una galleta a Neo, le está dando información.

20. ANAGRAMA

El nombre de Neo es el anagrama de la palabra “One”. Esto remarca su posición de Elegido en la película

