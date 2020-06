“39 weeks”, el filme que se rodó en plena pandemia y siguiendo un embarazo real

Selina Ringel protagoniza el filme “39 weeks”, un largometraje de ficción sobre una madre soltera por elección en la era del Covid-19.

En un hecho inédito, embarazada en la vida real y en plena pandemia, Selina Ringel dará a luz frente a las cámaras para el filme “39 weeks”.

La actriz mexico-estadounidense escribió, dirigió y protagoniza la cinta que está dirigida por su esposo Dany Levy Dagerman.

Casi en mitad de la película, se declaró la pandemia de coronavirus y el confinamiento fue obligatorio, por lo que la cinta tuvo que suspender sus grabaciones.

“Queríamos seguir filmando, pero con equipos tan grandes de personas corríamos serios riesgos de enfermarnos. Sabía que el bebé y yo estaríamos en peligro y la seguridad fue nuestra prioridad”, expresó Selina.

Adaptarse o morir

Así que tuvieron que modificar todo, ya que la cinta gira en torno al embarazo real de Selina Ringel.

Por ello, los 12 actores que participan en la cinta tuvieron que ingeniárselas para

que desde sus casas pudieran hacer las escenas por video conferencia.

El hogar de Selina y Dany se convirtió en el set principal donde reescriben los guiones y filman cada mes de embarazo.

La actriz Selina se ha hecho cargo del vestuario y el maquillaje para evitar entrar en contacto con mas personas.

La historia

La gestación de Selina avanzaba en plena pandemia, y la historia de Eva García, también.

“La historia de Eva García es la de una mujer muy bien plantada en su carrera que había deseado toda la vida ser madre, herida por la incapacidad de su padre para estar en los momentos importantes de su vida,” relata la actriz.

“Cuando pensé en este personaje, recién estaba embarazada. Quería trabajar durante los 9 meses y hacer esta película me iba a permitir acompañar el crecimiento del bebé con el de la historia”, recuerda.

Además, la actriz revela que el personaje de Eva se parece en algunos aspectos a ella.

“El personaje de Eva es una versión de mí misma. No soy yo, pero una parte mía es muy obsesiva con el trabajo y siempre he querido ser mamá. Desde chiquita siempre había dicho que si no hubiera encontrado a la persona perfecta para mí, hubiera tenido un bebé yo sola, Eva hace eso exactamente y siente que puede hacer todo sola”, expresa.

“La película se trata de como ella se da cuenta de que SI necesita apoyo, aunque no sea de un hombre y que pedir ayuda no la hace débil, al revés- la hace más fuerte por poder ser vulnerable”, reconoce.

La actriz dará a luz en agosto y el único a entrar al quirófano es el padre del bebé, que a su vez es el director de “39 Weeks”.

Será un momento único para la vida de la paraja y gran parte de ese momento será incluido en el final de la película.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: Yolanda Hadid confirma el embarazo de su hija Gigi