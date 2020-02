4 Latidos Tour cierra su gira en la Arena Ciudad de México

Por Paola Juárez @paolalyy

Camila y Sin Bandera están listos para su último concierto juntos en la Arena Ciudad de México como parte de su 4 Latidos Tour.

En entrevista para Caras.com.mx, los vocalistas nos hablaron sobre el cierre de su gira.

-Quiero que me cuenten cómo se sienten de terminar esta gira tan emocionante y de cerrar en la Arena Ciudad de México.

-Qué generosidad del público de regalarnos tres Arenas Ciudad de México con literalmente el mismo show, sin ningún single nuevo, es una generosidad impresionante. Es un regalo inmenso, es lo único que podemos decir. No nos alcanzan las palabras de agradecimiento, la verdad, es una bendición enorme, es un honor y lo tomaremos con esa responsabilidad.

“Además debo decir, recuerdo el performance del primer concierto en la Arena, estuvo bueno, pero el segundo, la energía fue mucho más poderosa, teníamos ya 30 conciertos juntos, sonaba diferente. Y ahora que tenemos 70 creo que va a ser mucho más poderosa. Con Pablito hacemos una cosa espectacular. Creo que esta Arena del 21 de febrero va a ser muy bonita, muy emotiva. Saber que es el último concierto en México es algo que nos llena de alegría.”

-¿Qué se llevan de esta gira, con qué se van?

-Yo me voy con dinero en mi bolsillo –risas de todos- eso fue lo que dijo Mario. Yo me voy con una experiencia muy grata de esta gira que definitivamente me encantó desde que se planteó la idea y me sorprendió la cantidad de conciertos que hemos hecho ya y que es muy por arriba de lo que inicialmente se había pensado. Me llevo una gran amistad con Noel, con Leonel, con Mario no tanto, pero es lo que hay –risas- si antes los respetaba ahora los respeto, los admiro y quiero todavía más que antes, así que me voy con una gran experiencia y muchos momentos inolvidables en el escenario, en la interacción que hubo entre nosotros, con la gente y la respuesta del público, esa emoción que se vive cuando estamos los cuatro en el escenario, yo me llevo eso.

Yo igual. Cuando comenzó Camila nunca imaginé en mi mente que iba a ser cantante, sólo quería ser compositor y productor, y la vida me ha puesto siempre cantando y siempre he sido la peor voz junto con las personas que estoy, y esto es una clara oportunidad de aprender. Junto con Leo y Noel, cantar con ellos en el escenario me ha hecho mejor cantante. Hay momentos, son poquitos, pero notas cuando las tres voces las disparamos al mismo tiempo y la vibración de ellos con la mía es única. Yo me llevo ese aprendizaje, esa energía de compartir 15 años tocando pero esta parte es nueva para mí, poder vibrar las tres voces en un solo momento, sin nadie tratar de cantar más duro, me llevo mucho aprendizaje vocal.

Qué lindo escuchar lo que están diciendo. Me llevo mucho aprendizaje también, y me llevo sin duda una profundización de conocerlos más a personas que conozco hace muchos años, sobre todo a Mario, desde el año 98, ya son casi 22 años, pero compartir esta gira definitivamente genera lazos más fuertes y lo humano me lo llevo. Me llevo aprendizaje musical y me llevo una vez más, la certeza de que la unión nace la fuerza siempre en todo lo que hacemos. Y esta gira no ha sido la excepción. Hay mucha fuerza gracias a esa unión.

