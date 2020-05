5 videos de Luis Miguel que nos causaron asombro

Ahora que se ha filtrado un video en donde Luis Miguel anuncia cómo pide su comida a domicilio, te presentamos otros videos donde nos sorprendió.

Un promocional de Luis Miguel que se ha filtrado en redes sociales donde aparece anunciando la manera de pedir comida a domicilio ha conmocionado a sus fans y detractores.

El clip muestra al cantante con pantalón negro, saco blanco y un moño en tono oscuro, caminando hacia un piano en lo que parece ser la sala de su casa.

El cantante se acerca al piano, de fondo se ven los discos de oro y platino del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, mientras el llamado ‘Sol’ de México expresa:

“Esta noche voy a cenar fettuccine con salsa de trufas blancas y queso pármesano”, segundos después suena el timbre.

Frente a Luis Miguel aparece una bolsa de Uber Eats, el cantante se queda mirando la bolsa y dice: “Mi incondicional amigo”.

El video no fue compartido por Luis Miguel ni por la empresa, pero ya circula por redes sociales y ha causado conmoción.

Por ello, te presentamos 5 videos en los que hemos visto a Luis Miguel como pocas veces:

1.- El video censurado: En 1983 cuando Luis Miguel lanzó la canción ‘Decídete’, tema musical que escandalizó a la sociedad mexicana por estar subida de tono para la época.

2.- La llamada con su hermano: En el programa de Verónica Castro ‘Mala Noche No’, la conductora enlazó a Alejandro Gallego Basteri con el cantante, quien se llevó una grata sorpresa al escuchar a su hermano.

3.- Entrevista en Ecuador: El conductor Christian Johnson entrevistó al cantante para su programa Sábados Espectaculares en el Ecuador cuando Luis Miguel recién comenzaba a brillar.

4.- El cantante celebra sus 15 años: Durante el programa de Raúl Velasco, el cantante celebró sus 15 años con pastel, mariachi y junto a su padre, Luisito Rey. Ese día Luis Miguel cantó acompañado de Mariachi la canción “Cucurrucucú Paloma”.

5.- La canción que le dedicó a su mamá: El cantante reveló a la revista Eres que el tema ‘Yo sé que volverás’, que compuso Luis Pérez Sabido y musicalizado por Armando Manzanero, está dedicado a su mamá Marcela: “Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que le dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí, al oír esta canción, automáticamente pensé en ella, la canción es: “Yo sé que volverás”. Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”, dijo en 1994.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

