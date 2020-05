6 conciertos virtuales para celebrar el Día de las Madres

View this post on Instagram

¡Estamos a pocos días de celebrar este momento tan especial! ¿Qué canciones quisieran escuchar o dedicar a sus respectivas? #DíaDeLasMadres Los leo! ¡Hagamos de esta experiencia un recuerdo para toda la vida! Encuentra el LINK A LA TRANSMISIÓN en mis STORIES! ↖️ #ChingonesUnidosXMéxico