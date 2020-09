7 datos que debes conocer de Batman

El Batman Day se celebra este 19 de septiembre, por lo que ponemos a prueba qué tanto sabes sobre Bruce Wayne y su icónico personaje.

Este 19 de septiembre de 2020 se celebra el Batman Day, por ello recopilamos los secretos ocultos detrás de este emblemático personaje.

Bruce Wayne, presidente corporativo de empresas Wayne oculta en él una doble vida. De día todo un playboy y al anochecer sale a relucir el temido Batman.

Superhéroe famoso por usar máscara de murciélago con el objetivo de proteger a sus seres queridos de sus enemigos, es también el protector de ciudad Gótica, famosa por su exceso de delincuencia y convulsión urbana, Batman luchará en contra de las mafias y delincuentes e incluso se enfrentará a crueles terroristas.

1. La historia de Batman fue un plagio

Así como lo lee, las aventuras de nuestro héroe siempre han estado puestas en duda, pues los creadores fueron acusados de haber robado la historia. El personaje en el que esta inspirada la historia de Wayne es el de La Sombra he incluso se ha comprobado que el primer cómic “Case of the Chemical Syndicate” es una copia exacta de una aventura de La Sobra editada en 1939.

2. La vida de playboy esta inspirada en el fallecido Hugh Hefner

Para inspirar el estilo de vida que Bruce llevaba se basaron en las famosas fiestas del empresario Hefner, dueño de la famosa revista de adultos “Playboy”, sus reuniones eran conocidas por ser de gran categoría y de temáticas diversas.

3. Batman era un asesino al principio

En los inicios del cómic el personaje era conocido por su naturaleza sanguinaria, aunque sí perseguía a los que hacían el mal, él no tenía piedad por sus vidas llegando incluso a dispararles.

4. La primer película nunca salió a la luz

Un proyecto con total libertad es lo que se había prometido a cargo de Andy Warhol. En ella se tenía la intención de que Batman se enfrentara con el Principe de las Tinieblas, por cuestiones de derechos de autor la película nunca pudó salir.

5. El murciélago ha sido Superman

No exactamente, pero el actor Ben Affleck con su gran carrera artística ha logrado estar en los zapatos de ambos héroes en la pantalla grande en 2016 con “Batman vs Superman” y en 2006 interpretó una versión actualizada de la serie del superhéroe camuflado en periodista.

6. Ha habido muchos Batmans

Y no es de extrañarse, ya que la historia nació hace 80 años en los que han tenido la oportunidad de interpretar al héroe un sinfín de actores de gran calibre.

7. El disfraz

El disfraz del caballero de la noche esta perfectamente pensado para inspirar gran terror a los delincuentes a los que se enfrenta y adopta la apariencia de un tenebroso murciélago.

