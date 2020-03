Actriz de ‘La casa de papel’ tiene coronavirus

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

La actriz que da vida a la inspectora Murillo en la serie “La casa de papel”, Itziar Ituño, confirmó que fue diagnosticada con el covid-19.

A través de sus redes sociales, la actriz hizo del conocimiento a sus fans y seguidores que está contagiada y les pidió que sean muy cuidadosos con esta enfermedad.

“Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”, escribió Itziar, de 45 años de edad, aunque detalló que su caso no es tan grave y se encuentra estable.

“Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil (…) Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar. Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, escribió.

Asimismo reiteró que todos deben respetar la cuarentena. “Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. ¡Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá! Cuídense mucho”, aseguró.

al igual que ella, otros famosos se han contagiado de coronavirus, uno de los primeros casos fue el de Tom Hanks y su esposa, quienes ya fueron dados de alta.

Posteriormente Sophie Gregoire Trudeau, la esposa del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, dio positivo a coronavirus.

Asimismo, la mañana del lunes 16 de marzo, el actor Idris Elba confirmó que está contagiado de coronavirus.

A través de su cuenta Twitter el histrión compartió un video en el que informa su estado de salud y pide no entrar en pánico.

“Esta mañana obtuve un resultado positivo para Covid-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédese en casa gente y sea pragmático. Los mantendré informados sobre cómo estoy Sin pánico”, expresó.

