Aitana, la española que está conquistando al mundo

Aitana Ocaña pasó de participar en un concurso musical a ser conocida internacionalmente en tan sólo dos años

Fue en el concurso de talentos Operación Triunfo que Aitana Ocaña se dio a conocer, desde entonces su vida dio un giro de 180 grados que cambió su vida por completo. Pasó del anonimato a ser una de las personas más seguidas en Instagram (cuenta con más de 2 millones de seguidores), incursionó en la actuación y es un referente de la moda española.

Con tan solo 21 años de edad, la actriz y cantante ha mostrado su versatilidad y continúa logrando éxitos. Pero, ¿cómo comenzó todo?

Fue en 2017 cuando la española decidió probar suerte en las audiciones para la novena temporada de Operación Triunfo (OT). Aunque dudaba que se quedaría, consiguió entrar a la competencia y fue entonces que demostró que tenía mucho talento para cantar, tanto así que quedó en segundo lugar al finalizar OT.

Por ello, fue elegida para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018. Ahí, Aitana cantó en solario el tema “Arde”, canción que fue escrita por Alba Reig de Sweet California, pero además interpretó a dueto con Ana Guerra el tema “Lo malo”, ​mismo que fue un éxito rotundo en Spotify y YouTube.

Su carrera en solitario

Lo mejor estaba por venir. En julio de 2018 Aitana lanzó su primer trabajo ajeno al fenómeno de ‘Operación Triunfo’, se trataba de su primer sencillo en solitario llamado ‘Teléfono’, un hit que logró colocarse en las listas de popularidad en España y del cual grabó un remix con Lele Pons. Esto recién era el comienzo.

Pronto su primer álbum de estudio estaba listo. “Spoiler” le dio grandes alegrías a Aitana, pues dos de sus temas consiguieron alcanzar el número 1 de Spotify el día de su lanzamiento: “Teléfono” y “Vas a quedarte”.

Su primer disco, que contiene 14 temas musicales, la colocó como la única artista femenina dentro del Top 10 de los más escuchados del 2018 en España. Aunque dos de sus canciones del disco la llevaron a la cumbre, para Aitana su canción favorita de este disco siempre será “Con la miel en los labios”.

El lado íntimo de Aitana

El 27 de junio de 1999 nació Aitana en Barcelona, es la única hija de Cosme Ocaña y Belén Morales. Su vida antes de ser famosa la pasó entre Viladecans y San Clemente de Llobregat.

Estudió el bachillerato en artes y tenía planeado estudiar diseño, pero la vida le tenía preparada otra cosa.

En 2017, Aitana se encontraba enfrascada en el papeleo para entrar a la Universidad, quería estudiar diseño: “Me gustó hacer la selectividad, siempre he pensado que estudiar es importante. Fui a matricularme el 13 de julio, de las primeras, para hacer el turno de mañana. Me había presentado al casting de ‘OT’, pero no confiaba en que me fueran a elegir”, contó en entrevista con El Mundo.

Tuvo que dejar de lado la Universidad cuando la eligieron para entrar a Operación Triunfo, y aunque su vida ha cambiado drásticamente, ella quiere seguir estudiando “aunque quizá ya no sería diseño. Ahora quiero saber más de música”, confesó al mismo medio.

En el terrero personal, Aitana mantuvo una relación sentimental con Luis Cepeda, su compañero de concurso, pero la relación no funcionó aunque sí caló entre sus fans. Hoy Aitana mantiene una relación amorosa con Miguel Bernardeu, hijo de la actriz Ana Duato, a quien conoció en la serie Élite, donde ella también participó.

Sus otros proyectos

Para esta joven barcelonesa no hay límites. Ya ha mostrado que sabe cantar y actuar, pero también ha mostrado que sabe escribir, así lo dejó saber cuando lanzó su libro “La tinta de mis ojos”.

Y no solo eso, Aitana también ha trabajado como modelo para varias firmas de moda y además llegó al séptimo arte gracias a la película de Disney, Aladdín, donde formó parte de la banda sonora.

Su talento parece no tener límites, lo ha mostrado en solitario y en mancuerna. La cantante española ha colaborado con varios artistas entre los que destacan Morat, con quien lanzó el tema “Presiento”; el remix con Greeicy y Tini; “Enemigos”, con Reik; o “Si tú la quieres” con David Bisbal.

Lo mismo puede presumir de mantener una amistad con Sebastián Yatra que haber compartido escenario en los Grammy Latinos con Alejandro Sanz. Cuenta con millones de reproducciones en YouTube y sus redes sociales cada vez incrementan más.