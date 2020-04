Alejandro Fernández calienta motores para sus 50 años

¡Alejandro Fernández está de manteles largos este 24 de abril, pues llega a los 49 años de vida!

Por ello, ha querido compartir una serie de fotos donde aparece junto a sus hijos y además, Alejandro Fernández ha querido escribir unas palabras para agradecer todas las buenas experiencias por las que ha pasado.

Así, en su cuenta Instagram, escribió:

“Tiempo de cambios y de nuevos horizontes.

49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora.

¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% Hecho en México!

Y ahora sí…

¡Vamos calentando motores para los 50! Jajaja”

Las felicitaciones no se han hecho esperar de parte de sus colegas y amigos, así como de sus fans.

“Felicidades ! Que sigan las bendiciones”, le escribió Poncho Denigris; mientras que Estefanía Ahumada compartió: “Muchas felicidades!! Que sigas disfrutando la vida como hasta ahora. Te deseo siempre todas las bendiciones… te quieroo”.

Sus hijos no han compartido ninguna felicitación hasta el momento; sin embargo Alex Fernández Jr quiso adelantar que el 22 de mayo lanzará un tema musical que al parecer estará dedicado a su padre.

“El viernes 22 de mayo voy a compartir con ustedes una canción muy especial, estén atentos”, se lee junto a una foto donde aparece Alejandro Fernández y él de pequeño.

Además, dejó un hashtag con el posible nombre de la canción: “#ElHeredero”, pero tendremos que esperar hasta entonces para poder escucharla.

Mientras tanto, sus hijas no han escrito nada, ni compartido fotos, pero quizás ya lo celebraron a lo grande desde el inicio de este día.

Por Alejandra Moron @CARASmexico

Te puede interesar: El Potrillo de paseo familiar en Disneyland