El amor de Ashton Kutcher a las hijas de Demi Moore sigue intacto

Por Bang Showbiz @CARASmexico

Antes de reencontrarse con Mila Kunis, su antigua compañera en la serie ‘Aquellos maravillosos 70’, e iniciar una relación sentimental fruto de la cual han nacido sus dos hijos biológicos, Ashton Kutcher había formado parte de una ‘familia moderna’ a través de su matrimonio con la estrella de Hollywood Demi Moore, con quien estuvo casado de 2005 a 2013.

A lo largo de ese tiempo el actor ejerció como el prototipo de padrastro joven y divertido para las tres hijas que su entonces esposa comparte con su ex Bruce Willis -Rumer, 31, Scout, 28, y Tallulah, 26-, y a día de hoy sigue considerándolas una parte muy importante de su vida.

“Fueron ocho años. Tallulah tenía ocho o nueve, era la más pequeña. Rumer acababa de cumplir los 12 cuando empecé a salir con su madre y, cuando nos separamos, Tallulah estaba graduándose del instituto”, ha recordado el actor en el poscast ‘WTF’ de Marc Maron. “Ayudé a criar a esas niñas a lo largo de su adolescencia. Las quiero muchísimo. Jamás voy a dejar de quererlas y de respetarlas, y de animarlas y apoyarlas en todo lo que se propongan”.

Su rol en la vida de Rumer, Scout y Tallulah quedó en el aire cuando su divorció de Demi se hizo oficial, pero desde entonces se ha esforzado a fondo para que su relación evolucionara con el paso del tiempo y él pueda ocupar un papel nuevo en su círculo de seres queridos ahora que son adultas.

“Lo intentas… pero al mismo tiempo, soy consciente de que no soy su padre. Nunca he tratado de serlo. Siempre he sentido el mayor de los respetos hacia Bruce, creo que es un ser humano increíble y un hombre maravilloso. Y desde luego, si las chicas no quisieran mantener ningún tipo de vínculo, no intentaría obligarlas, pero la verdad es que las tres han querido seguir en contacto y es genial”, ha reconocido.

Te puede interesar. Ashton Kutcher responde ‘sarcásticamente’ a Demi Moore