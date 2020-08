Ana María Alvarado revela que tiene un tumor cerebral

La periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, reveló que le detectaron un tumor cerebral y tiene epilepsia.

A través de su canal sus videos de Instagram tv, la periodista Ana María Alvarado reveló que le detectaron un tumor cerebral y que padece epilepsia.

La conductora reveló algunos detalles de su estado de salud y cómo detectó que algo andaba mal en ella, pues comenzó a sentir “como jalones en la cara” que le hicieron pensar que se trataba de una parálisis facial.

Sin embargo nunca imaginó los resultados cuando asistió al médico.

“Fui al doctor, porque estaba muy preocupada por mi salud y pensé que me iba a ausentar un tiempo, porque me dijeron que tenía un tumor”, relata en el video.

“Sí tengo un tumor, en el lado derecho, un tumor benigno, por fortuna, ya que pensé que iba a ser maligno y que me iban a operar”, compartió la periodista.

Además, Ana María Alvarado detalló lo que le dijo su doctor: “Por ahora el tumor no me está dando problemas, pero está ahí. Me dijeron que no es conveniente operarlo, en caso de que crezca entonces sí me lo tendrían que operar, pero aquí está y es un tumor”.

¿Cómo comenzó todo?

Los primeros síntomas que presentó y que la hicieron acudir al médico fue cuando sentía “como algunos jalones en la cara muy angustiantes y yo pensaba que era parálisis facial, y por eso fui al doctor en realidad”.

Y no solo eso, en febrero pensó que había tenido un ataque isquémico y que le estaban dando preinfartos, finalmente el doctor le dijo que no tuvo ningún ataque y que los síntomas que presentaban se debía a que tiene epilepsia.

“Lo que tengo es epilepsia y apenas me lo diagnosticaron y entonces sí lo comparto con ustedes y es la primera vez que lo platico, sí da tristeza y cuando oyes palabras como epilepsia suena muy fuerte. Me dijeron que con un medicamento voy a estar bien y va a estar controlado”, compartió Ana María con sus seguidores.

Al principio, la conductora estaba angustiada, pero ahora ya con los resultados y con lo que su médico le dijo, se encuentra tranquila.

“Estaba muy agobiada…. sí me asusté mucho esta semana, pero ya les puedo contar tranquila sin llorar, estoy bien y seguiré trabajando hasta que la vida lo decida”, comentó.

“Voy a seguir trabajando, ya no me van a dar estas crisis, ya estoy controlada con medicina. Me dijeron que haga mi vida muy normal”, adelantó.

