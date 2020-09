Anahí revela la razón que la llevó a la anorexia

Fue durante una plática con Daniel Habif que Anahí abrió su corazón para revelar lo que nunca: la razón por la que cayó en la anorexia.

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Anahí, la actriz reveló lo difícil que fue su adolescencia para ella pues debido a un comentario cayó en las garras de la anorexia.

Así lo compartió con el motivador mexicano Daniel Habif, quien sostuvo una plática de poco más de dos horas con la cantante y actriz a través de su canal de YouTube, donde habló de diversos temas, pero por primera vez la ex RBD habló sobre el comentario que la hizo caer en la anorexia.

“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13/14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián”, compartió con Daniel.

“El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil… Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron (la anorexia) fue ese comentario”, expresó.

“Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida en este querer salir adelante salí adelante, pero entonces me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre”, recordó.

“Mucha crueldad para una niña de 13/14 años. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, detalló.

“Decidí que me iba a dar la oportunidad de conocer otra vida, de vivirla y de solamente hacer las cosas que realmente llenaran mi alma al 100% y entonces renuncié a Televisa en muy buenos términos, la verdad es que llegamos a un acuerdo en el cual yo ya no quería seguir”, expresó.

“Siempre tendré recuerdos maravillosos porque hay gente maravillosa dentro de esa empresa también, había uno que otro malandrín que no estuvo padre, pero también conocí gente hermosa y gente que conmigo se portó increíble y siempre voy a estar muy, muy agradecida”, reconoce.

“Y decidí que dejaba esto y de pronto viene toda la parte más o menos al tiempo donde me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia y tener hijos”, agregó la madre de dos niños.

Sus épocas más oscuras

Además de esta difícil etapa, Anahí compartió otra durante su paso por RBD. La cantante recordó lo duro que fue para ella estar lejos de casa y sin su familia.

“Antes le tenía mucho miedo a la soledad. En las giras de RBD yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así querido y les decía ‘me quiero aventar por la ventana’. Me sentía muy sola”, compartió con Daniel Habif.

“Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola. Después como que crecí, maduré, conecté con Dios muy, muy fuerte, como nunca en mi vida, y en este momento no sabes lo que amo estar sola”, agregó.

Por siempre RBD

Para Anahí su etapa en RBD fue muy bonita y de mucho aprendizaje, pues encontró a nuevos amigos con los que continúa en contacto, además de tener cientos de fans por el mundo que la quieren y la apoyan a pesar de estar alejada de los reflectores.

“Yo siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, para mí ha sido un regalo maravilloso de la vida. Yo siempre voy orgullosa con mi bandera de RBD para siempre, para todos lados”, dijo.

“Es el recuerdo más lindo que tengo, es de las experiencias y las vivencias más hermosas. El otro día hablando con alguno de ellos decíamos Maite, Christian, Christopher somos en grandísima parte quienes somos, pero no nada más quienes somos allá afuera sino quienes somos, gracias a todo lo que vivimos juntos y eso se queda para siempre”, expresó.

