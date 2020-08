¡Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas tienen covid-19!

View this post on Instagram

En esta “nueva normalidad” y con los debidos cuidados, precauciones y mucha responsabilidad, regresar al cine nos llenó de felicidad y lo disfrutamos TANTO!! Y la gente que ha regresado a trabajar a negocios que se mantuvieron cerrados por meses, está tan agradecida de vernos volver! Apoyemos a nuestros empresarios en todas las áreas y ayudemos a activar la economía de nuestro país! Algo que era quizás tan común como acudir al cine en familia, se convirtió en un momento súper especial!! @ninarubinl @miarubinlega @erikrubinoficial y yo en celebración TOTAL! 🤣🤣🤣🙌🏻🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻🎉🎉🎉🎉❤️❤️❤️❤️ #ValorandoTodoMuchoMás #LaMagiaDelCine 🎞 🎥