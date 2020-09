¡Andrea Legarreta está hospitalizada!

Andrea Legarreta se encuentra hospitalizada luego de que el 31 de agosto se diera a conocer que ella y su familia dieron positivo a covid-19.

Fue apenas este lunes 31 de agosto que se dio a conocer que Andrea Legarreta y su familia habían contraído coronavirus, y hoy desde el hospital la propia conductora del programa ‘Hoy’ revela los síntomas que ella y su familia han presentado.

Desde la habitación de un hospital, la esposa de Erik Rubín compartió con sus seguidores que estará internada durante unos días ya que se ha sentido mal y tiene neumonía.

“Al hablar mucho me llegó a sofocar mucho o si me río, o si subo escaleras…. Entonces estos signos generalmente son de neumonía y hoy acudí al hospital para que me hicieran una tomografía y resultó que tengo neumonía”, explicó en un video que subió a su Instagram.

Sin embargo, no está grave, pero tendrá que mantenerse vigilada para que no haya complicaciones.

“No tengo nada grave, no estoy delicada, estoy nada más viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo”, explicó sobre su salud.

También dijo que los medicamentos que le han estado suministrado lo han hecho vía intravenosa y que por el momento no ha necesitado un respirador.

“Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa”, compartió.

Nina, Mía y Erik

Sobre sus hijas y su esposo, Andrea Legarreta compartió que han tenido algunos síntomas no tan graves, y dejó saber que Erik solo ha presentado dolor de cuerpo y cansancio, mientras que Nina perdió el olfato y el gusto; mientras que Mía va mejorando día a día.

Además, en sus historias de Instagram compartió un video donde se puede ver cómo la transportan desde una cápsula para evitar contagios.

“Para que vean los cuidados del manejo para trasladar pacientes civid en los hospitales… Gracias a todos los que me han atendido!! Mis respetos y agradecimiento”, escribió en uno de los clips que compartió.

En otro, donde la vemos en bata de hospital y cubrebocas dijo: “Así el recorrido por los pasillos para protegerse y proteger a los demás. Admirable labor de nuestro personal de hospitales!! Mis respeto y admiración!! Dios me los bendiga”.

La noticia

El pasado lunes se dio a conocer durante el programa ‘Hoy’ que Andrea y su familia se habían contagiado. Ahí, Galilea Montijo reveló la noticia: “Queremos compartirles que Andrea Legarreta se hizo una prueba de Covid-19 y ella y su familia salieron positivas”.

“Gracias a Dios están bien. Se siente pues mal con esta parte que si le duele el cuerpo y la cabeza. Va a estar bien, hay que ser positivos. Te queremos mucho mi Andy”, agregó la conductora.

Por CARAS México @CARASmexico