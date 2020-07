Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro, de vacaciones con sus hijas

Aunque llevan 10 años separados, Angélica Rivera y José Alberto Castro siguen manteniendo a su familia unida.

Ha pasado una década desde que Angélica Rivera y José Alberto Castro se divorciaran, pero esto no ha impedido que exista entre los dos una excelente relación, misma que tienen gracias a sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina.

No es la primera ni la última vez que los veremos juntos, todo por el amor que ambos le tienen a sus hijas, como lo ha declarado el productor de Televisa.

Por ello, ahora que es verano, Angélica Rivera y José Alberto Castro estuvieron con sus tres hijas en Miami, Florida, tal como se puede apreciar en las fotos que las jóvenes han compartido en sus redes sociales.

Y dentro de los mejores momentos que han compartido durante los últimos días está sus trayectos dentro del auto, tal como lo mostró en un video la mayor de las Castro Rivera, Sofía.

La joven actriz quiso compartir este momento familiar tan especial en sus historias de Instagram, en el que subió unos videos donde podemos ver a todos juntos en el automóvil: Sofía, Fernanda, Regina, papá y mamá.

“Aquí estamos los cinco. Juntos, siempre juntos, sin importar qué. Gracias por hacer mi vida feliz y por tener la mejor familia del mundo, muy a nuestra forma, pero es la mejor, sin duda alguna”, escribió Sofía Castro.

“Solo una linda amistad”: José Alberto Castro

Cuando comenzaron los rumores de una posible reconciliación entre Angélica Rivera y José Alberto Castro, el productor de telenovelas quiso aclarar la situación en una entrevista con la revista TvyNovelas.

“¿Es verdad que tú y Angélica Rivera pasan “tiempo en secreto”?”, preguntó la publicación.

A lo que el productor respondió entre risas: “No, para nada; nada qué ver. Se me hace hasta irresponsable que lo comenten de esa forma. Con ella tengo una linda amistad, hay una gran unión, sí, porque tenemos tres hijas en común y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida. No hay nada más que amistad, no hay ninguna otra cosa. Se me hace tonto y amarillista hacer una cosa así, pero nada tenemos que ver”, dijo.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas