Antes de ser médico, Hugo López Gatell fue rockero

Por CARAS México @CARASmexico

Quién hubiera imaginado que Hugo López-Gatell antes de ser subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud había sido todo un rockstar.

Sí, el servidor público más buscado en la web mexicana a últimas fechas y quien genera cientos de tuits y mensajes en Facebook, estuvo a nada de ser músico profesional.

Así lo ha revelado al periódico El Heraldo de México, publicación que platicó con López Gatell y quien confesó que estuvo a nada de pertenecer a Santa Sabina o La Gusana Ciega.

Pero, ¿cómo ocurrió esto? Resulta que Hugo formó, junto con un grupo de amigos del Colegio Madrid, una banda que llamaron ‘Cantera’.

Los integrantes de este grupo comenzaron tocando música fusión de jazz y rock; posteriormente esos mismos jóvenes formaron las agrupaciones Santa Sabina y La Gusana Ciega.

“La música siempre me gustó mucho. No canto bien, soy bastante desafinado, pero desde que estaba en segundo de secundaria tomaba clases de música, de flauta traversa, pues originalmente me entrené en música clásica, pero luego con amigos de la secundaria formamos un grupo de rock o jazz instrumental.

“Era Cantera, la longitud de onda perfecta, y éramos seis. Lo interesante es que todos los que formaban el grupo terminaron siendo músicos profesionales: Alfonso Figueroa, que después formó parte de Santa Sabina, junto con Jacobo Lieberman, quien fue el guitarrista del grupo y Luis Ernesto Martínez Novelo, que tocaba el saxofón y hoy es el bajista de La Gusana Ciega. Pepe, el hermano de Luis Ernesto, tocaba la batería; Pedro Gilabert tocaba el teclado, entre otros”, confesó López Gatell al periódico El Heraldo de México.

Aunque pudo haber continuado su carrera de músico y rockstar, el destino le tenía preparada otra cosa.

En 1985, Hugo participó en una campaña de alfabetización que le cambió sus deseos de seguir en la música y abrazar la medicina.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud visitó aquel año Huirama, Michoacán. Aquel pueblo le mostró que le gustaba más el trabajo comunitario y social, que la música, por ello eligió la medicina.

Sin embargo, López Gatell continúa disfrutando del rock, se declara fan de Santa Sabina –especialmente de Rita Guerrero, quien falleció en 2011 por cáncer de mama– y también de la Gusana Ciega. Y cómo no, si estuvo a nada de romper corazones tocando música con ellos.

