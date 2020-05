Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, cumple 16 años

¡Por fin! Aunque a ella no le gusta que su mamá le tome fotos y las comparta en sus redes, Apple apareció en la cuenta de Gwyneth.

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, Apple, celebró sus dulces 16 años y para festejarla su mamá ha querido compartir con sus fans una serie de fotos donde aparece la jovencita.

“Eres la luz de mi corazón, eres pura alegría. Eres perversamente, inteligente y tienes el mejor sentido del humor, el más seco y el más brillante. Me siento en el mejor momento como tu madre. Me encantan nuestras charlas nocturnas cuando realmente escucho lo que tienes en mente. Trabajas duro para conseguir lo que quieras lograr, y tienes valor y responsabilidad en tus espadas. Me siento muy afortunada de ser tu madre, tú, joven hermosa y amable. Gracias por elegirme. Te adoro hasta la luna y volver un millón de veces”, escribió la actriz sobre su bella hija.

La orgullosa mamá compartió tres fotografías de Apple, donde posa cual modelo de grandes firmas.

La joven luce un vestido corto de color crema con estampado de flores, incluso posa como modelo y muestra sus larguísimas piernas.

Ante la felicitación que Gwyneth le hizo a su hija, Apple Martin recibió miles de felicitaciones y halagos sobre su persona.

Actrices como Cameron Diaz, Selma Blair, la cantante Courtney Love y la actriz de “Grey’s Anatomy”, Jessica Capshaw, le enviaron sus buenos deseos.

Fue el 14 de mayo de 2004 cuando Apple Martin llegó a este mundo, tan solo meses después de la gran boda de sus padres.

Dos años después, en 2006, Gwyneth y Chris le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Moses. Se divorciaron oficialmente en 2016.

Por Alejandra Moró @CARASmexico

