Aracely Arámbula reveló que le costó trabajo embarazarse

Aracely Arámbula ha revelado a pocos días del Día de las Madres que le costó trabajo concebir a su hijo Miguel.

Fue durante una entrevista que le realizaron para el programa ‘Hoy’ que Aracely Arámbula confesó algunos detalles del momento en que se enteró que se convertiría en madre.

“En el instante que yo me enteré, que digo sí, embarazada, fue una emoción tan bonita, que me puse a llorar de la emoción, porque yo duré un año buscando, duramos un año buscando a Miguel, así que ya cuando se dio, pues fue un día muy especial y fue el momento exacto, preciso”, compartió la llamada ‘Chule’.

Además, Arámbula reveló que este proceso no fue nada sencillo y los momentos en el que ella y Luis Miguel tuvieron momentos de desilusión debido a que no se embarazaba.

“Llevábamos un año buscando a Miguel y cada mes era como de, no pasa nada, entonces ya en mi cabeza dije me voy a relajar, pero es una emoción tan grande el ver que uno pueda crear esa vida”, compartió Arámbula.

Pero la buena noticia llegó y finalmente se embarazó. El momento en que ella debutó como madre quedó plasmado en un video que grabó Leonardo, el hermano de la actriz.

“Mi hermano grabó un momento hermosísimo, de película, donde nos vemos los tres, el niño, el papá y la mamá, o sea, que dices tú… todos con la cara de felicidad, no puedo creer que, de aquí, de un ser humano, salga otro ser humano”.

Una mujer enamoradiza

Además, durante otra conversación que sostuvo con el conferencista César Lozano, Aracely Arámbula reveló que fue muy noviera.

“Yo he tenido varios (novios), eso de que ‘un amor en la vida’, no. Pero varios amores… como seis. Cada etapa es diferente, desde que yo estaba chiquilla he sido muy enamorada…”, comentó

Aunque eso sí, dejó claro que en cuanto una relación se convierte tormentosa decide terminar con todo.

E incluso aseveró: “Claro, si no yo seguiría con el rey…” Dicha declaración ha hecho que los fans dieran por un hecho de que la actriz hablaba de Luis Miguel.

Pero ‘La Chule’ no respondió si esta declaración era sobre Luis Miguel o no.

Sobre su situación sentimental actual, Aracely prefiere mantener en el anonimato al galán que ocupa actualmente su corazón.

“No tengo novio público, pero yo tengo mi amor. Sí tengo un galán y mis amigos muy cercanos saben, ya después te diré quién es y te lo presento, no es nadie del medio ni tiene nada que ver con eso…”, aseguró.

Por Alejandra Morón @CARASmexico