Arturo Peniche se separa tras casi 40 años de matrimonio

Luego de 38 años de casados, Arturo Peniche confirma que lleva mes y medio separado de su esposa Gabriela Ortiz.

Arturo Peniche ha querido sincerarse sobre la situación por la que pasa en la actualidad con su esposa Gabriela Ortiz, se han separado desde hace mes y medio. Así lo confirmó el propio actor en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Luego de 38 años de estar juntos, el actor expresó que “ya siento que estorbo”, por lo que tomó la decisión de dar un paso a un costado y seguir su vida en solitario.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras…. ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, confesó con los sentimientos a flor de piel.

Aunque no está dispuesto a divorciarse, pues no es una opción en su vida pues, dijo, “ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio… jamás me voy a divorciar… a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”.

Los efectos de la pandemia

Como muchos otros matrimonios en el mundo, el de Arturo Peniche y Gabriela Ortiz se vio afectado, por lo que su relación de pareja terminó de fracturarse.

“Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio”, expresó.

Y es que el actor de 58 años sufrió la pérdida de cuatro familiares por culpa del covid-19, hecho que lo puso tan triste; además compartió que su esposa le recriminó su ausencia durante este confinamiento, pues él tenía que salir a trabajar y para evitar el contagio, optó por no acercarse. Este hecho no fue muy bien visto por Gaby.

“Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy. Tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y feria”, compartió.

“Duele a madres, esa es la verdad, duele a madres pero como soy un hombre de palabra yo ya tomé la determinación de no more, bye”, dijo a Mara Patricia.

Fue en 1982 cuando Arturo Peniche y Gabriela Ortiz contrajeron matrimonio. Juntos procrearon a dos hijos, Brandon y Khiabet.

