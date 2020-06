Aseguran que Selena Gomez trató de suicidarse

Selena Gomez ingresó al hospital psiquiátrico en el 2018, y algunas fuentes revelaron que fue por un intento de suicidio relacionado con Justin Bieber

Fue en octubre de 2018 cuando Selena Gomez fue internada en un centro de salud mental tras sufrir una crisis nerviosa. Si bien múltiples fuentes y medios relacionaron este colapso emocional con un nivel bajo de glóbulos blancos en la sangre a consecuencia del lupus, otros más aseguran que estaba completamente “nerviosa” y “deprimida” por su ex novio, Justin Bieber.

Es sabido que Gomez ha sufrido de ansiedad y altibajos emocionales durante muchos años, y aunque no hay información oficial de lo sucedido antes de que fuera internada, algunos rumores aseguran que el motivo por el que la actriz y cantante fue llevada a la clínica psiquiátrica fue por un intento de suicidio.

Rumores afirman que la actriz trató de suicidarse durante su crisis nerviosa

“Cuando la cantante escuchó que Justin y Hailey se casaron, ella pensó que era una broma. Cuando descubrió que era cierto, esto la llevó al límite. Ella fingió que no le importaba, pero en realidad le importaba mucho. Estaba terriblemente deprimida. Sabíamos que ella se iba a lastimar. Selena tenía muy claro que su chico era para ella y cuando vio que este iba a casarse, se desmoronó. Todas las demás excusas de salud que has escuchado fueron solo una cubierta para llevarla de vuelta al hospital.” dijo una fuente a Blind Gossip.

Tiempo después, la intérprete de Lose You To Love Me dio una actualización a sus seguidores sobre su estado de salud mental:

“Creo que somos mejores cuando decimos la verdad. Y esta es mi verdad: El año pasado, estaba sufriendo mental y emocionalmente, y no pude mantenerme a la par. No pude mantener una sonrisa o pensar que se veía normal. Y sentí que todo mi dolor y ansiedad me invadieron de una vez, y fue uno de los momentos más aterradores de mi vida.

Busqué apoyo y los médicos pudieron darme un diagnóstico claro. En el momento en que recibí esa información, me sentí a partes iguales de aterrorizada y aliviada, aterrorizada, obviamente, porque se levantó el velo, pero aliviada de que finalmente supe por qué había sufrido durante tantos años depresión y ansiedad.

Nunca he tenido respuestas completas, conciencia ni nada sobre esta condición, así que comencé a enfrentarla de frente, como mi madre me enseñó a enfrentar mis miedos y desafíos cuando era más joven. Busqué ayuda, en realidad busqué la ayuda que necesitaba. Me eduqué. Hablé con muchas personas que sufrían con las mismas cosas.”, concluyó.

Por Gabriela Velasco Ceja

