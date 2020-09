¡Ashley Tisdale está esperando a su primer hijo!

A través de sus redes sociales, Ashley Tisdale anuncia que está embarazada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Christopher French.

La cigüeña pronto llegará a la casa de Ashley Tisdale y Christopher French, quienes anunciaron a través de sus redes sociales que están en la dulce espera de su primer hijo.

Con una serie de fotos donde luce su embarazo, la actriz de High School Musical informó a sus fans que estaba esperando a su primer hijo.

No te pierdas: Los anillos de compromiso de las famosas

Vestidos de blanco, ella tocándose la pancita de embarazo y ambos mirando hacia el vientre donde se encuentra su bebé. En otra de las instantáneas, la pareja se ve fijamente a los ojos.

Además, French también compartió una fotografía de la pareja abrazándose. La pareja no ha querido escribir nada, pues prefirieron que las fotos hablen por sí mismas y así dar a conocer que estaban en la dulce espera de su primer hijo.

Las felicitaciones

La pareja comenzó a recibir el amor y el cariño de los fans, pero también de sus amigos y colegas, quienes expresaron su felicidad por la pareja:

“Simplemente la más linda”, escribió Vanessa Hudgens, la mejor amiga de Tisdale y su compañera en la serie High School Musical.

“¡¡¡YAY !!!! ¡¡¡El bebé más afortunado de la ciudad!!! ¡Felicitaciones mamá! Nos vemos luego”, agregó Amanda Kloots.

Aniversario de bodas

Fue el pasado 8 de septiembre que la pareja celebró seis años de matrimonio. A través de su cuenta Instagram, Christopher French recordó esa fecha tan especial.

“Seis años. Hay tantos momentos, tantos pequeños momentos frágiles que puedo mirar específicamente. Increíbles, hermosos, brillantes y duros, nublados y difíciles… seguimos acercándonos. Realmente no puedo imaginar la vida sin ti @ashleytisdale. Te amo sin fin, feliz aniversario”, expresó junto a una foto del día de su boda.

No te pierdas: Vanessa Hudges acompaña a Ashley Tisdale en el día más importante de su vida

Ella por su parte, también compartió una foto de el día más especial de su vida y escribió junto a la instantánea:

“¡¡¿No puedo creer que llevamos casados 6 años?!! El tiempo vuela. Recuerdo haber tenido mucho miedo en el momento en que nos juntamos porque no podía creer lo bien que me trataste. Nunca me habían tratado de esa manera. Pero me solté y confié en mi corazón y 8 meses después éramos un par de niños locos comprometidos”, recordó la actriz.

“Chris, realmente me has convertido en una mejor versión de mí misma porque sigues inspirándome todos los días. Tu corazón es puro, harías cualquier cosa para hacerme feliz, a través de los altibajos eres mi roca sólida. Estoy tan agradecida de poder ser tu esposa. Te amo y después de todo este tiempo todavía me gustas…”, finalizó.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas