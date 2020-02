Así luce Michelle Renaud tras quitarse los implantes mamarios

Por Agencia JDS @CARASmexico

Después de nueve años, Michelle Renaud decidió quitarse los implantes que tenía cuando empezó su carrera de actriz para lucir con un mejor cuerpo; sin embargo, ahora se dio cuenta que la salud es más importante, además porque estuvo a punto de que otra cosa pasara en su cuerpo al encontrarle residuos del silicón.

La ojiverde compartió con JDS lo que vivió después de entrar al quirófano y regresar a la normalidad.

“Lo importante es informarle a la gente que los implantes pueden ser peligros para la mujer, hay una enfermedad del implante mamario que yo tenía y me estaba afectado”, explicó a la agencia de noticias.

“Cuando me enteré de esto y vi los riesgos, decidí quitármelos, vieron que tenía silicón regado. Ahora que ya no los tengo vi muchos cambios en mi piel, mis ojos, se me quito el acné, manchas, cosas que me estaban haciendo mucho daño”, abundó la joven actriz.

Ahora que se siente bien con el cuerpo que realmente tiene, le dice a todas las personas que la conocen que el bonito cuerpo que veían en ella antes, era falso.

“Hoy que me los quité me siento súper feliz, la verdad que ser plana me daba miedo pero era un tabú de ‘Hay que tener bubis’ y no es cierto, el chiste es querernos a nosotras mismas, si alguien tiene implantes y esos síntomas se puede curar”, explicó.

Uno de sus más grandes temores era tener cáncer, enfermedad de la que su mamá murió hace unos años, por ello decidió –además de estar saludable– mandar un mensaje contundente a todas las mujeres que sufren por no tener los senos deseados.

“Todas las que tienen implantes pueden tener cáncer, ahorita muchas chicas me escriben en redes y me agradecen porque siempre han tenido bullying por ser planas y es horrible. Si nacieron planas que se queden así, lo importante es tener salud”, señaló Michelle.

Sin duda su mejor compañía en todo este proceso ha sido su novio Danilo Carrera, quien la acepta tal como es, además de darle todo su apoyo día con día de las decisiones que toma.

“Es todo un caballero, siempre me ha aceptado como soy, no le importa como sean mis bubis, chiquitas, arrugadas por amamantar, no importa es lo que todos los hombres deberían decirle a sus parejas”, finalizó.

