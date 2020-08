“Aspiro a vivir y que mi hija crezca en un mundo feminista”: Tiaré Scanda

Preguntamos a la actriz Tiaré Scanda sobre feminismo, equidad de género y machismo, y esto fue lo que nos respondió.

Cada vez que alguien le pregunta a Tiaré Scanda si se considera feminista, ella responde sin titubeos: “Sí, soy feminista”. Por ello cuando quisimos platicar con algunas actrices sobre el tema, pensamos inmediatamente en la actriz.

Madre de una niña, desea que su hija viva en un mundo donde la mujer sea respetada, valorada y tratada con igualdad.

Este domingo que se cumple un año de la marcha feminista en la que cientos de mujeres protestaron a partir del caso de una joven de 17 años quien denunció haber sido violada por cuatro policías en Azcapotzalco, quisimos conocer el punto de vista de Tiaré Scanda sobre feminismo, equidad de género y machismo, entre otras cosas.

¿Qué significa ser mujer para ti?

Para mí ser mujer significa tener la cualidad de crear, proteger, amar y comprometerse con lo que uno ama. Y tener la intuición hiperdesarrollada.

¿Te consideras feminista?

Completamente. Aspiro a vivir y que mi hija crezca en un mundo feminista.

¿Qué es el feminismo para ti?

El feminismo es equilibrio, justicia. Debe haber igualdad de oportunidades y respeto a los derechos de todas las personas.

A un año de las protestas del 16 de agosto, ¿qué tanto se avanzó respecto a los derechos de las mujeres, su seguridad y la equidad de género?

Lamentablemente, a nivel de las acciones del Estado veo más retrocesos que avances y me indigna muchísimo. La cantidad de feminicidios impunes en México es aterradora.

Los únicos avances los veo en la conciencia de más y más mujeres, jóvenes sobre todo, que exigen el respeto que merecen y son solidarias con las otras mujeres.

¿Te has unido a marchas feministas y por qué?

Sí me he unido a marchas feministas, y también marchas en pro de otras causas. No importa si aparentemente nada cambia. Cambiamos nosotras y hay una sensación poderosa en estar todas juntas y saber que somos muchas y eventualmente lograremos el cambio que necesitamos. Solo no hay que callarse nunca. Calladita solo la Mona Lisa se ve bonita.

¿Cómo pueden los hombres ayudar a las mujeres en su lucha?

Los hombres inteligentes y que no basan su seguridad en aplastar la autoestima o la dignidad de las mujeres, nos ayudan mucho poniéndoles límites a los otros hombres.

No participando de los chistes machistas, no normalizando la violencia hacia nosotras. Reconociendo que no somos objetos decorativos sino personas completas merecedoras de respeto. Educando a los que todavía no entienden nada.

¿Cómo logra una mujer el empoderamiento femenino?

Una mujer o cualquier persona se empodera cuando aprende a decir “No” a todo aquello que no le parece correcto o simplemente no le da la gana. Y por supuesto necesitamos que cada vez más mujeres tengan acceso a una buena educación. La educación empodera y permite que las mujeres tengan su propio dinero.

¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a los hombres machistas?

Hay varios tipos de hombres machistas. Desde feminicidas hasta simples muchachos que no son malos pero fueron educados de una manera equivocada por sus padres.

Les diría que a partir de la juventud uno decide qué tipo de persona quiere ser y que si son lo suficientemente valientes para revisar los efectos que el machismo tiene en sus propias vidas y las de las mujeres a su alrededor, se darán cuenta cómo le hacen daño a sus hijas, parejas, etc…

Y a ellos mismos que viven encabronados porque creen que deberían controlarlo todo, saberlo todo y poderlo todo, y solo son unas personas tan vulnerables como cualquier otro ser humano. ¡Sean valientes y cambien!

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

