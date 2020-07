Bárbara de Regil comparte inédita foto como madre adolescente

Bárbara de Regil mandó un poderoso mensaje a todas las madres solteras y acompañó la publicación con una nueva foto de cuando se convirtió en madre.

Además de ser una talentosa actriz del cine y la televisión mexicana, Bárbara de Regil se ha vuelto un ícono del estilo de vida fitness; sin embargo, la artista de 33 años de edad también trata de mantener una estrecha relación con sus seguidores, con quienes frecuentemente comparte experiencias y detalles de su pasado y de su vida privada a través de las redes sociales.

Tal es el caso de su embarazo a los 16 años de edad; Bárbara de Regil se convirtió en madre soltera cuando era tan solo una adolescente, pero esta experiencia la transformó de manera positiva y hoy en día busca ser un ejemplo para todas aquellas mujeres que se encuentran en la misma situación.

La actriz comparte inédita foto como madre adolescente

Si bien la actriz ya ha contado en múltiples ocasiones la historia de su embarazo, Bárbara recientemente compartió a través de su perfil de Instagram una fotografía inédita como madre adolescente y acompañó la publicación con un emotivo mensaje de apoyo para todas las mujeres que son mamás solteras.

“Nunca imagine un amor tan Perfecto hasta que llegaste Tú, Mi Mejor amiga , Mi cómplice ….. Mi Corazón TE AMA. Crecimos juntas literal. Aquí cumpliste 1 añooooooooo.

Si eres mamá soltera ,como yo lo fui …

Sólo quiero recordarte que puedes con eso y con más y que todo pasa por algo en la vida. ERES AMOR, solo necesitas creértelo y AMAR TU VIDA y saber que no necesitas a nadie para lograr salir adelante , para superarte , PARA SER FELIZ , para lograr TUS SUEÑOS.

Yo aprendí a descubrir un hermoso amor que no conocía, y te voy a decir algo …. no es que un mal hombre te abandono . Es que la vida TE AMA TANTO que te dio un regalo y luego te aparto de lo que no era para ti.”



Mar y Bárbara llevan una relación única; además de ser madre e hija, ambas han admitido ser mejores amigas y cómplices.

“Te amo mejor amiga. Eres wow. Está irreal el video.”, le respondió su hija de 16 años de edad.

La publicación tuvo excelentes reacciones por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudir la gran labor que ha hecho la actriz como madre:

“Mar es muy afortunada de tener una mamá y mejor amiga como tú.”, “Eres una mamá increíble, Bárbara.”, “Hermosa, mi inspiración.”, “Es mágica esa relación.”, “Qué padre tener una mamá así.”, y “Lloré de verlas tan felices juntas.”, escribieron algunos usuarios.

Por Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja



Te puede interesar:Los 5 videos más polémicos de Bárbara de Regil