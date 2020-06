Así lucía Bárbara de Regil cuando se convirtió en madre a los 16 años

Bárbara de Regil dio a luz a su hija Mar cuando era tan solo una adolescente, ¡y es lo mejor que le ha pasado en la vida!

“Mi mejor amiga. Mi mejor hija. La persona que más me conoce en la vida.”, así describe Bárbara de Regil a su hija Mar, a quien dio a luz cuando tenía tan solo 16 años de edad. En múltiples entrevistas, la protagonista de Rosario Tijeras ha contado la historia de cuando se convirtió en mamá siendo tan solo una adolescente.



“Me sentía muy sola. Justo entonces mi mamá tuvo cáncer. Mi vida no estaba siendo fácil en absoluto. Y pensé “con un bebé estaré en compañía” y me imaginé en la esquina de mi cama con un bebé”, dijo para Venga la Alegría y reveló que desde los 15 años tenía la ilusión de ser madre.

Así lucía la actriz cuando fue madre a los 16 años

A pesar de que fue la mejor noticia de su vida, el embarazo no fue fácil para Bárbara, quien en ese entonces enfrentaba múltiples dificultades en casa:

“Cuando descubrí que estaba embarazada, me dio mucha emoción porque era algo que quería. Pero estaba muy preocupada porque tenía anemia, no fue un embarazo fácil. Mi mamá sí, me ayudó muchísimo… mi papá también aunque me dejó de hablar un tiempo porque yo creo que se sintió culpable”.

Actualmente, Mar tiene 16 años de edad y tiene un vínculo sumamente estrecho con su mamá, ¡son mejores amigas! A través de múltiples publicaciones, tanto Bárbara como Mar han hecho evidente que tienen una gran relación de madre e hija.

“¿Qué te digo ? Eres la mejor parte de MI y de mi Vida ♥️ Amo nuestra relación , amo lo buena hija que eres y el balance perfecto que tenemos para ser Mejores Amigas ♥️♥️ Mi pequeño motor de vida , siempre siempre juntas.” escribió la actriz en el caption de otro post.



Por: Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja

Te puede interesar:Los 5 videos más polémicos de Bárbara de Regil