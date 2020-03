Por CARAS México @CARASmexico

Natália Subtil reveló que la abuela de Mila, Bárbara Mori, ha dejado de apoyarla económicamente.

Durante una entrevista, la modelo y actriz reveló que el dinero que recibía de la uruguaya y que estaba destinado a la colegiatura de su hija, le fue retado y enfatizó que ella nunca utilizó ese apoyo en beneficio propio.

“Eso que salió en la revista es verdad, no es mentira. Era una ayuda más que yo tenía, pero lo que no entiende es que no es para mí, es para ella (señala a Mila), el dinero se iba directamente a la escuela”, comentó Subtil

La modelo agregó que con quien tiene más contacto es con Sergio Mayer, el abuelo, y destacó que es el único que siempre la ha ayudado y apoyado con la manutención de su pequeña.

“Tenemos más contacto con el abuelo, con la abuela no mucho. El abuelo me ayuda cuando yo necesito, siempre me ayuda”, expresó.

-Mila extraña a Sergio y pregunta por él-

Recientemente Natália Subtil compartió en su cuenta Twitter una de las preguntas más desgarradoras que le ha hecho Mila.

Aseguró que la pequeña se da cuenta de la ausencia de su papá y que incluso le ha hecho preguntas como: ‘¿por qué mi papá no me quiere?’ y ‘¿Por qué papá no contesta a Mila?’.

“Pero mi hija ya está en una edad que poco a poco entiende las cosas, y las preguntas más frecuentes son:

– ¿Por qué mi papá no me quiere?!

– ¿Por qué papá no contesta a Mila?!”, compartió en su cuenta Twitter.

¡Las que son mamás me entienden! Y qué triste para nosotras tener que pasar por eso. ¡¡¡Pero por algo son las cosas!!!”, compartió en otro tuit la modelo.