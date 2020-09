Brandon Peniche se enteró de la separación de sus padres por los medios

Fue a través de los medios de comunicación que Brandon Peniche se enteró de que sus padres, Arturo y Gaby, estaban separados desde hace mes y medio.

Mara Patricia Castañeda invitó a Arturo Peniche para entrevistarlo en “En Casa de Mara”, pero nadie sabía que lo que ahí diría es que desde hace mes y medio esta separado de su esposa Gabriela Ortiz.

Luego de 38 años de estar juntos como esposos, el actor confesó en la entrevista: “siento que estorbo”, por lo que tomó la decisión de dar un paso a un costado y seguir su vida en solitario.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras…. ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, dijo con la voz entrecortada.

Sin embargo, aunque es un tema familiar, su hijo Brandon Peniche no sabía de esta situación, misma que se enteró por la periodista Flor Rubio.

La noticia de la separación

El conductor de ‘Venga la Alegría’ fue entrevistado por su compañera Flor Rubio durante uno de los segmentos del programa donde expresó su sentir tras el anuncio de la separación de sus padres.

“Creo que lo dice muy bien mi papá, mi hermana y yo tenemos que ser las personas más neutrales, los amamos, yo hablo con mi papá, está bien; hablo con mi mamá, está bien, pero pues ya meternos más no podemos, ni hablar del tema”, dijo sobre la situación que en estos momentos viven sus padres.

También lee: Amargos y millonarios divorcios

Pero cuando Flor lo cuestionó sobre cómo y cuándo se enteró de la separación, Brandon respondió que fue gracias a ella que lo supo.

“¿En qué momento te enteras (de la separación)?”, le dijo Rubio a Peniche, “Ayer, tú fuiste, tú me dijiste”, respondió el conductor.

Ante esta respuesta, Flor Rubio explicó que fue debido a que el tema se volvió viral que quiso preguntarle a su compañero al respecto, pero desconocía que él no estaba enterado de la situación.

Posteriormente, Brandon expresó que se encuentra bien tras la noticia.

“Sé el matrimonio que tienen y conozco perfectamente a mi papá, él dice algo muy importante, que hay amor… las relaciones humanas son muy complicadas… sabemos que hay altibajos y pasa… somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario, (pero) somos iguales a cualquier otra persona”, dijo.

Además, Brandon reveló que su madre desconocía la entrevista que Arturo había dado a Mara Patricia en la que destapó sus crisis matrimonial y agregó que solo sus padres pueden hablar de lo que están pasando, por lo que él no puede responder por ellos.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas