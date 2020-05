Bruce Willis y Demi Moore ya habían demostrado que el final de un matrimonio no tiene por qué conllevar también el de la amistad.

El período de aislamiento ha servido para demostrar que Bruce Willis y Demi Moore siguen manteniendo una buenísima relación, que ha quedado patente mientras conviven con las hijas que tienen en común -Rumer (31), Scout (28) y Tallulah- y al menos el novio de una de las tres jóvenes en una mansión de Idaho.

La semana pasada se unieron a ese numeroso grupo la actual esposa del actor, Emma Heming, y las dos niñas fruto de su matrimonio, Mabel (8) y Evelyn (6), y allí han celebrado juntos este domingo el día de la madre.

Demi ha querido inmortalizar el momento compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram en la que posan todos muy sonrientes con el mensaje: “Me siento muy agradecida por pasar esta jornada con mi familia (hoy y siempre)”.

“Feliz día de la madre de nuestra gran familia combinada a la vuestra”, ha añadido Rumer. “Y también a todas las madres que aparecen en esta foto, a las futuras mamás, y a todos los padres y futuros papás que nos ayudan a convertirnos en madres”.

Salta a la vista que las tres hijas mayores de Bruce están encantadas de poder pasar tanto tiempo con sus hermanitas pequeñas. Hace unos días Rumer publicó un video de Evelyn, coincidiendo con su sexto cumpleaños, en el que la pequeña aparecía dando vueltas con su bicicleta: “Hoy he enseñado a esta pequeñina cómo montar en bici y no me había sentido tan orgullosa en toda mi vida”, aseguró su hermana mayor.

Por Bang Showbiz @CARASmexico

