Bruce Willis y Demi Moore pasan la cuarentena juntos

Por Bang Showbiz @CARASmexico

Antes de que Gwyneth Paltrow y Chris Martin pusieran de moda el término ‘separación consciente’ para definir su proceso de divorcio sin animosidad de por medio, Bruce Willis y Demi Moore ya habían demostrado que el final de un matrimonio no tiene por qué conllevar también el de la amistad.

Los dos actores, que estuvieron casados desde 1987 al 2000 y tienen tres hijas en común, Rumer (31), Scout (28) y Tallulah (26), siempre han mantenido una relación muy cordial y ahora parecen haber decidido afrontar juntos al menos una parte del período de aislamiento durante la crisis del coronavirus.

Esta semana la menor de sus retoños ha compartido en su perfil de Instagram una divertida publicación en la que sus famosos padres posan abrazados y luciendo sendos pijamas de rayas a juego.

Todo apunta a que la fotografía ha sido tomada durante una reunión familiar en toda regla, ya que en el fondo aparecen también Scout y el novio de Tallulah, Dillon Buss, que salta a la vista que está perfectamente integrado en la dinámica hogareña de su suegra. De hecho, ha sido él quien se ha encargado de compartir varias imágenes más en su propio perfil en las que se ve también a su chica y al novio de Scout, Jake Miller.

La actual esposa de Bruce, Emma, no forma parte de ninguna de esas instantáneas, pero les ha enviado un cariñoso mensaje a través de la sección de comentarios que da a entender que no estaba presente: “Comprobado. No mucha gente puede ponerse ese color y que le quede bien. Estáis muy guapos, chicos”, les ha asegurado.

La otra gran ausente en las fotografías que han trascendido en las redes sociales ha sido Rummer, aunque lo más probable es que ella se encontrara detrás de la cámara porque sí está en varias de las publicaciones que ha venido compartiendo Demi estos días para mostrar las actividades con que trata de mantenerse ocupada, como por ejemplo ordenando viejos álbumes u organizando conciertos improvisados junto a sus hijas.

Por el momento no ha trascendido si Bruce solo se había acercado a casa de su ex para visitar a sus hijas o si se ha animado a pasar varios días con ellas, pero lo que resulta innegable es que entre Demi y él siguen existiendo un gran cariño.

