¡Camila Sodi y su hija Fiona dan positivo por coronavirus!

Por Alejandra Morón @CARASmexico

¡Se confirmó! Camila Sodi dio positivo por coronavirus, así como también su hija Fiona de 9 años de edad.

Así lo dio a conocer la propia actriz a través de su cuenta Instagram donde, mediante un video que compartió en sus historias, reveló los detalles del contagio.

Ya anteriormente Sodi había dicho que posiblemente podría haberse contagiado, pues estuvo con un amigo que dio positivo en COVID-19.

Este jueves finalmente informó que efectivamente se contagió.

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva”, expresó.

Añadió que tuvo síntomas que son poco comúnes y por lo tanto pasan desapercibidos: “Eso mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca…”

Aprovechó para recordarles a sus seguidores la importancia de cuidarse y seguir las recomendaciones de salud para no contraer el virus.

“Por favor, a los programas de chismes, no nos interesa qué famosos tienen coronavirus y cuáles no, la única razón por la cuál les estoy contando esto es porque entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar tips. No todos tenemos los síntomas iguales”, explicó.

La sobrina de Thalía recomendó a sus fans y seguidores a mantenerse en casa y no acudir a los centros hospitalarios si los síntomas no son de una gravedad considerable.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”, recomendó.

“Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, dijo.

En su mensaje, Camila Sodi agrega que en estos tiempos, todos nos deberíamos unir y estar juntos, donde sacar una sonrisa es importante.

“Es una locura lo que estamos viviendo, pero les quería contar, ser honesta. Estamos juntos en esto. Abramos la comunicación, contemos cómo nos sentimos y hagámonos sonreír.”

