La casa rodante en la que viajaron Mauricio Ochmann y su hija Lorenza

Toda mi felicidad en una foto 🥰Perdidamente enamorado de mis hijas y de la paternidad. Es el mejor regalo que la vida me ha dado y lo atesoro con toda mi alma. Para mi el ser padre me cambió la vida para siempre. Gracias @lorochmann y #kailani por la maravillosa experiencia de ser papá y la manifestación del amor más grande y puro. El corazón me estalla en millones de pedacitos de felicidad. ❤️#happyfathersday #felizdiadelpadre