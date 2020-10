Cher encabeza concierto en apoyo a la campaña de Joe Biden

Cantantes de la talla de Cher, Bon Jovi, Dave Matthews, Ben Platt yBlack Eyed Peas, entre muchos otros, estarán ofreciendo un concierto el próximo domingo 25 de octubre que llevará el nombre de “I Will Vote” y que se realiza en apoyo del candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Como anfitriones de este concierto estará George Lopez y la estratega política Ana Navarro, quienes durante el programa estarán presentando al candidato de 77 años de edad y su esposa Jill Biden, así como a la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris y su esposo, Doug Emhoff.

Pero no solo el gremio musical se unirá a este evento, también Hollywood llegará para apoyar a Biden, por lo que actores de la talla de Helen Mirren, Armie Hammer, Billy Porter y Amy Schumer, se harán presentes.

It’s time to step up and build a better future. I’m hosting a concert with a great group of performers to support @JoeBiden, @KamalaHarris, and Democrats down the ballot. Do your part. Sign up here: https://t.co/kBQ96IRbjS pic.twitter.com/3WeV7poZF1

— George Lopez (@georgelopez) October 23, 2020