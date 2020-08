¡Cher recibe rechazo de quien menos lo imaginas!

La cantante Cher se ofreció como voluntaria en el servicio de correos de Estados Unidos, centro de un conflicto político de cara a las elecciones presidenciales, pero un gerente local rechazó la oferta.

La legendaria estrella pop estaba preocupada ante los fuertes ataques del presidente del país, Donald Trump, contra la institución y llamó a dos oficinas cercanas a su casa en Malibú, una de las cuales la llevó hasta el supervisor.

“Dije ‘hola, soy Cher y me gustaría saber si aceptan voluntarios'”, escribió la artista en Twitter este miércoles.

Pero el supervisor, aparentemente incrédulo por tratarse de la artista, vendedora de más de 100 millones de discos, le dijo: “No, se requiere toma de huellas y un chequeo de antecedentes penales”, según el relato de la estrella.

Un portavoz del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) dijo que la compañía no suele aceptar voluntarios.

Más temprano, Cher había preguntado: “¿NADIE ME VA AYUDAR CON EL CORREO?”, añadiendo: “HABLANDO EN SERIO, ¿PUEDO SER VOLUNTARIA?”.

Los representantes de Cher no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentario.

El USPS quedó envuelto en una tormenta política después de que Trump -que va atrás del candidato demócrata Joe Biden en las encuestas- pusiera en duda la fiabilidad de la votación por correo en medio de la pandemia de COVID-19.

El nuevo jefe del correo, Louis DeJoy, un aliado de Trump, tomó las riendas de la agencia en junio y bajo su gestión se retiraron cajas de recolección y equipos de procesamiento, en tanto se eliminaron horas extras.

Un líder sindical dijo a AFP que los cambios provocaron retrasos en las entregas en todo el país.

OK,Called 2 post offices In Malibu.They were polite.

I Said”Hi This Is Cher,& I Would like to know If you ever take Volunteers⁉️Lady Said She Didn’t Know & Gave Me # Of Supervisor.I Called & Said Hi This is Cher Do U Accept volunteers.”NO,Need

Fingerprints & Background Check”😥

— Cher (@cher) August 19, 2020