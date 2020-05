Chucho Rivas nos muestra su lado más “Cursi”

El cantante mexicano Chucho Rivas lanza su nuevo sencillo “Cursi”, donde muestra sus nuevas inquietudes musicales.

El cantante sinaloense Chucho Rivas presenta su nuevo sencillo. “Cursi” y nos confiesa que con esta canción muestra su lado más romántico.

“Cuando me enamoro soy muy cursi… me ha tocado pedir perdón porque me pasé de afectuoso (risas). La verdad es que sí me gusta mucho sentirme querido y yo hacer sentir querida a la persona”, nos platica el cantautor.

Rivas decidió lanzar este sencillo ya que al mostrar una parte, la gente la empezó a pedir de tal manera que llegó a ser trending topic en Twitter.

“Estoy nervioso y emocionado… subí un pedacito de la canción y la gente la empezó a pedir de tal manera que que se hizo tendencia y nos llamó la atención porque nunca nos había pasado. Por eso decidimos trabajar en ella a distancia, creo que se le metió demasiado corazón, en estos momentos nos viene bien encontrar escape y espero que pueda llegar de esta manera a las personas”, comenta el sinaloense.

A su corta edad el cantante se ha posicionado como uno de los más multifacéticos. Con esta propuesta musical, Chucho intenta destacar los géneros que más disfruta. “Mi primer disco fue muy versátil en relación a que teníamos canciones de todo tipo. Hay baladas, pop, urbano y en esta nueva etapa quería encontrar el punto medio. Presentar géneros musicales que demuestran quién soy como persona, lo que escucho, lo que me gusta y creo que Cursi lo expresa muy bien”, expresa.

“Algo que aprendí cuando tocaba en los bares es que si yo no disfrutaba la canción, la gente no conectaba mucho, y no quiero perder esa magia que sentía en los bares aunque haga música más seria. Busco explorar en la música sin perder mi esencia para disfrutar lo más posible”, nos patica el cantante de 22 años.

Ya puedes escuchar “cursi” en las plataformas digitales. Además Chucho Rivas se presentará hoy en el festival virtual Citibanamex Conecta, para ofrecerles a sus fans un poco de su música en vivo.

Por: Mari Tere Lelo de Larrea @CARASmexico