Chumel Torres le ofrece disculpas a Beatriz Gutiérrez Müller

Chumel Torres se disculpó con la escritora luego de que anteriormente se refirió a su hijo como “chocoflan” por su aspecto físico.

Luego de la polémica generada en Twitter tras la invitación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a Chumel Torres para participar en un foro sobre clasisimo y racismo, el Youtuber salió a ofrecer disculpas a Beatriz Gutierrez Müller.

Todo porque recibió infinidad de criticas respecto a la manera en que se había referido al hijo de Andrés Manuel López Obrador y la escritora, de quien se refirió como ‘chocoflan’ por su aspecto físico en más de una ocasión.

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aquí va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto” escribió Chumel en su cuenta Twitter

“Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta”, prosiguió en su disculpa pública hecha en su red social.

La disculpa viene luego de que el 16 de junio Beatriz Gutiérrez expresó su molestia contra el Conapred por la invitación que le hicieron a Chumel luego de hablar despectivamente de su hijo menor de edad.

¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo pic.twitter.com/CGAJ07bcga — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) June 16, 2020

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad”, junto a este mensaje compartió una foto donde aparece uno de los programas del Youtuber que se titula “El palacio del Chocoflan”.

Tras la polémica levantada en Twitter, el Conapred canceló el foro, pero Chumel Torres ha querido reorganizarlo sin el órgano estatal.

De acuerdo a lo publicado por Chumel Torres, este foro es independiente y se realizará este 18 de junio, donde participará la actriz Maya Zapata, el actor Tenoch Huerta, la analista Mariana Ríos, el académico de la UNAM Federico Navarrete, la escritora Jumko Ogata y él mismo.

