Cinco curiosidades de la cuarta temporada de ‘The Crown’

Si eres fan de la serie seguro ya terminaste de ver la cuarta temporada, pero quizás no notaste alguna de las curiosidades que presentó The Crown.

Los nuevos episodios de The Crown van del año 1979 hasta 1990 y abordan, entre otros eventos, el compromiso y matrimonio de Diana de Gales y el príncipe Carlos. Pero, ¿notaste algunas de estas curiosidades que te presentamos a continuación?

1.- ¡Un ratón!

En el tercer capítulo de la serie titulado “Fairytale” aparece un ratón en escena. El pequeño roedor aparece atravesando uno de los salones del Palacio de Buckingham mientras la reina Isabel, la reina Madre y la princesa Margarita están esperando la llamada de confirmación del compromiso de Carlos y Diana.

🐁 Premio a mejor actor de reparto en The Crown. 🐁 https://t.co/xaH7n8CQCb — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 18, 2020

¿Ficción o realidad? Muchos usuarios cuestionaron a Netflix sobre este ratón, a lo que con una respuesta chusca la plataforma de streaming respondió: “Premio a mejor actor de reparto en The Crown”. Muchos usuarios y fans de la realeza han comentado que esto podría tratarse de un simbolismo. Por un lado haciendo referencia a la princesa Cenicienta, quien no era querida en su casa y tenía muchos amigos roedores. Otros apuntan que se la serie quiso poner este roedor para hacer referencia a los que en realidad existen, pues las plagas de roedores en el Palacio de Buckingham tienen cientos de años.

2.- Una canción con significado

¿Lo notaste? En el trailer de la cuarta temporada suena el tema ‘How Soon is now’ de la agrupación The Smiths y la letra de la canción dice: ” I am the son and the heir of a shyness that is criminally vulgar”, que traducido dice: “Soy el hijo y heredero de una timidez criminalmente vulgar” y que hace mucho sentido con lo que la cuarta entrega presenta en la serie.

El tema musical también dice: “Soy humano y necesito ser amado”, ¿te suena? Sí, es uno de los diálogos que Josh O’Connor (príncipe Carlos) le dice a Emma Corrin (Lady Di) en uno de los episodios de la cuarta entrega. Sin duda un tema musical que tiene mucho que ver con la historia.

3.- La bullimia de Lady Di

Sin duda ha impactado ver que algunos capítulos muestran la lucha de la princesa Diana con la bullimia, pero lo que pocos saben es que fue gracias a Emma Corrin, la actriz que da vida a Lady Di, quien pidió que esta parte de la mamá de los príncipes William y Harry fuera mostrada en la serie.

“Antes de rodar estuve ensayando su lenguaje corporal con videos en los que aparecía ella. Ahí fue cuando decidí mandar una nota al equipo de guionistas pidiéndoles que incluyeran algo relacionado de su lucha con esta enfermedad porque me encantaría poder enseñar con más detalle lo mucho que condicionó su vida”, explicó la joven actriz en una entrevista con Radio Times.

4.- La mejor interpretación de la ‘Dama de Hierro’

Aunque en 2012 Meryl Streep ganó el Oscar por su interpretación de Margaret Thatcher, el biógrafo de la llamada ‘Dama de Hierro’, Charles Moore, expresó que Gillian Anderson realizó “la única actuación convincente que he visto de la Sra. Thatcher como primera ministra”.

Sí, aunque a muchos fans de The Crown les ha chocado la manera en que la actriz de ‘Los Expedientes Secretos X‘ habla al momento de darle vida a Thatcher: con voz grave, pausada y con labios apretados, pero sin duda Gillian ha sabido interpretar de manera fiel a la ex Primer Ministra británica.

5.- Menos historia, más gossip

La cuarta temporada de The Crown ha sido menos histórica y ha presentado más temas comentables. Así lo expresó Olivia Colman, la encargada de interpretar a la reina Isabel II durante una entrevista con Entertainment Weekly.

Durante la plática, la oscarizada actriz comparó cómo fue filmar la tercera y cuarta temporada: “Es interesante porque la temporada 3, para mí, fue como hacer una pieza histórica”, expresó. “Ahora, se siente menos así y más, ¡lo recuerdo! ¡Recuerdo esa voz! ¡Recuerdo ese momento! Se siente bastante diferente. Tuvimos nuestra lectura completa y escuchamos las voces de Margaret Thatcher y todo eso, es Bastante divertido”, dijo.

