Cinco películas imperdibles de Pixar que puedes ver en Disney+

¡Ya es fin de semana! Así que acomódate, pide una pizza y disfruta de las películas de Pixar que Disney + tiene en su catálogo.

Reúne a la familia y disfruta junto a ella un maratón con algunas de las cintas imperdibles de Pixar que puedes ver desde Disney +, aquí te recomendamos 10 de ellas, aunque sabemos que todas han sido unas verdaderas joyas que valen la pena ver.

1.- Up: una aventura de altura

Se lanzó en 2009 y desde el minuto 1 nos robó el corazón. La cinta te lleva a celebrar la vida y luchar por tus sueños sin importar la edad, enamora con sus personajes, te hace reír y llorar. Sin duda una de las grandes películas de Pixar.

2.- Toy Story 3

Sí, aunque hay dos antes que esta cinta, la tercera entrega nos hizo llorar y valorar el término de amistad. El mensaje de trabajar en equipo para superar un problema, el amor, las nuevas oportunidades y los nuevos amigos.

3.- Intensa-mente

Una de las películas más conmovedoras es Intensamente, donde Pixar nos presenta cómo los cambios importantes en nuestra niñez pueden hacernos pasar por miedos, inseguridades y tristezas. Pero siempre con el amor de familia se puede superarlo todo. Una cinta que sin duda toca las fibras más pequeñas de aquellos que la ven.

4.- Coco

No hay película más a fin a los mexicanos. Pixar presenta una historia que, a través de la tradición del Día de Muertos, nos narra cómo vemos la vida, la muerte, el afecto, la familia, la amistad y el amor. Además, visualmente es fantástica, nos atrapa con sus colores, los alebrijes y sus calaveras. Simplemente imperdible.

5.- Bichos, una aventura en miniatura

La cinta, que se estrenó en 1998, no ha sido la más popular, pero no por ello no es una buena película. En su época fue comparada con Antz –de DreamWorks–, pero la historia enamora. La cinta trata sobre Flick, quien busca conseguir los aliados necesarios y poner freno los saltamontes y su tiranía. Ahora que esta en Disney +, dale una nueva oportunidad, y si nunca la has visto, es momento de disfrutar esta película junto a tu familia.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: Disney da luz verde a Deadpool 3 dentro del Universo Marvel