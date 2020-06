Club de los 27: La teoría conspirativa de músicos que fallecieron a los 27 años

“Fue a verlo a Jim Morrison y lo mató. Quiero decir, estoy segura de que fue un accidente. Pobre bastardo. ¿La heroína fue demasiado fuerte? Sí. Y murió. Y no sabía nada sobre esto. Como sea, todo aquel conectado con la muerte de este pobre tipo está muerto. Excepto yo”. dijo en una entrevista con Mojo.

Kurt Cobain

Fue el 5 de abril de 1994 cuando el cantante de Nirvana se suicidó de un escopetazo en su casa de Seattle:

Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. (…) Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años.Soy una criatura voluble y lunática.Se me ha acabado la pasión, y recordad que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain

Frances y Courtney , estaré en vuestro altar. Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Los quiero.” fue parte de la carta de suicidio que dejó el músico.